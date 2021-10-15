Янг Таг выпустил альбом «Punk». На фитах отметились Post Malone, Дрейк и Трэвис Скотт

На пластинке 20 треков и многие из них — фиты с популярными хип-хоп-исполнителями. В их числе есть песни, записанные с Трэвисом Скоттом , Дрейком, A$AP Rocky, Post Malone, Doja Cat, Juice Wrld, Gunna и другими.

«Этот альбом больше о сторителлинге. Обычно я не показываю эмоций, думаю, поэтому мои эмоциональные песни так великолепны. Обычно вы не замечаете за мной ничего такого. Вы не видите во мне обычного человека. Поэтому, когда вы слышите по-настоящему серьезную песню от меня, вы говорите: „О боже! Окей, он обычный человек, и в своих песнях он говорит о том, через что мы проходили или проходим в данный момент“. „Punk“ полностью состоит из реальных историй. Он полностью настоящий», — цитирует Янг Тага Karmapolitan.

16 апреля вышел предыдущий альбом Тага «Slime Language 2». Он записал его совместно с артистами своего лейбла Young Stoner Life, а также популярными исполнителями Drake, Travis Scott, Kid Cudi, Future, Skepta, Lil Uzi Vert, Lil Baby, Big Sean и другими.

Пластинка стала продолжением альбома «Slime Language», который вышел в 2018 году. В него попали 15 треков, в записи которых принимали участие Lil Uzi Vert, Gunna, Tracy T, Lil Keed, Strick и другие. Тогда Gunna был еще не очень популярен, а теперь он вторая по величине звезда YSL.