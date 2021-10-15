перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В России изменят правила вывоза детей из страны. Один родитель сможет установить временный запрет 18:10
The Horrors выпустили клип и анонсировали EP. Слушатели сравнивают новый трек с Ministry и Pendulum 17:36
Юзеры шутят над списком любимых аниме Илона Маска. Кажется, он просто загуглил самые популярные шоу 17:20
Сиквел мультфильма «Человек-паук: Через вселенные» получил название «Across the Spider-Verse» 17:07
Пресс-материалы
Предчувствие беды и заклинания на каждый день в новом альбоме проекта «Сверкай» 17:00
Еще 30 пунктов бесплатного экспресс-тестирования на коронавирус откроются в Москве с 18 октября 16:48
IKEA предупредила о дефиците товаров до середины 2022 года 16:10
Родители пожаловались в СК на экспресс-тестирование на коронавирус в школах Москвы 16:06
Tinder добавил функцию поиска партнера для свадьбы 15:27
Republicatlanta/Instagram
Янг Таг выпустил альбом «Punk». На фитах отметились Post Malone, Дрейк и Трэвис Скотт 15:25
Опрос: 33% россиян считают, что геи и лесбиянки должны иметь равные права со всеми остальными 14:51
Американский губернатор обвинил журналиста в хакинге. Тот просто посмотрел исходный код сайта 14:50
Том Холланд: «Нет пути домой» завершит новую трилогию о Человеке-пауке 14:01
Главврач госпиталя в Коммунарке Проценко заявил, что ситуация с коронавирусом близка к критической 13:58
В ОАЭ с помощью дипфейк-голоса мошенники украли 35 млн долларов. Сотрудник банка не распознал обман 13:24
designbyfeo/Instagram
Как бы выглядела «Игра в кальмара» в России? Ответ — в ролике якутского дизайнера 13:17
Адвокат обвиняемого в госизмене Ивана Сафронова заявил, что его подзащитному запретили переписку 12:40
В России новые ковидные антирекорды: заболели 32 196 человек, умерли — 999 12:20
Миллионера Роберта Дерста приговорили к пожизненному сроку. Он случайно признался в убийстве подруги 11:59
В России стартовала перепись населения. В ней можно поучаствовать онлайн 11:13
Отключить рекламу

Янг Таг выпустил альбом «Punk». На фитах отметились Post Malone, Дрейк и Трэвис Скотт

Виктория Шанина
Сегодня в 15:25

Американский рэпер Янг Таг выпустил новый альбом «Punk» — почти ровно спустя полгода после предыдущего. По словам артиста, это самый личный его релиз.

На пластинке 20 треков и многие из них — фиты с популярными хип-хоп-исполнителями. В их числе есть песни, записанные с Трэвисом Скоттом, Дрейком, A$AP Rocky, Post Malone, Doja Cat, Juice Wrld, Gunna и другими.

Послушать «Punk» можно на всех популярных цифровых площадках.

Обложка вдохновлена картиной «Forever Always» известного художника Октавио Окампо. Оригинальный портрет был написан еще в 1943 году.

«У Янг Тага всегда самые крутые обложки альбомов»

«Этот альбом больше о сторителлинге. Обычно я не показываю эмоций, думаю, поэтому мои эмоциональные песни так великолепны. Обычно вы не замечаете за мной ничего такого. Вы не видите во мне обычного человека. Поэтому, когда вы слышите по-настоящему серьезную песню от меня, вы говорите: „О боже! Окей, он обычный человек, и в своих песнях он говорит о том, через что мы проходили или проходим в данный момент“. „Punk“ полностью состоит из реальных историй. Он полностью настоящий», — цитирует Янг Тага Karmapolitan.

16 апреля вышел предыдущий альбом Тага «Slime Language 2». Он записал его совместно с артистами своего лейбла Young Stoner Life, а также популярными исполнителями Drake, Travis Scott, Kid Cudi, Future, Skepta, Lil Uzi Vert, Lil Baby, Big Sean и другими.

Пластинка стала продолжением альбома «Slime Language», который вышел в 2018 году. В него попали 15 треков, в записи которых принимали участие Lil Uzi Vert, Gunna, Tracy T, Lil Keed, Strick и другие. Тогда Gunna был еще не очень популярен, а теперь он вторая по величине звезда YSL.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
боевик
Веном-2
Том Харди сражается с Вуди Харрельсоном и его подружкой
хип-хоп
Скриптонит
Главный герой модного казахского рэпа
боевик
Не время умирать
Новая агентка 007 научит Бонда жить в эпоху MeToo
мюзикл
Шахматы
Получите скидку 500₽ (не более 10% от стоимости билетов) при оплате билетов на мюзикл с помощью VK Pay на сайте afisha.ru с 4 октября по 4 ноября
мультфильм
Семейка Аддамс: Горящий тур
Продолжение приключений анимационной семейки из склепа
видео
Служба времени. О природе длительности, преодоления и аффекта
Подборка первоклассного искусства на тему времени
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить