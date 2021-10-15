Янг Таг выпустил альбом «Punk». На фитах отметились Post Malone, Дрейк и Трэвис Скотт

Американский рэпер Янг Таг выпустил новый альбом «Punk» — почти ровно спустя полгода после предыдущего. По словам артиста, это самый личный его релиз.
На пластинке 20 треков и многие из них — фиты с популярными хип-хоп-исполнителями. В их числе есть песни, записанные с Трэвисом Скоттом, Дрейком, A$AP Rocky, Post Malone, Doja Cat, Juice Wrld, Gunna и другими.
Послушать «Punk» можно на всех популярных цифровых площадках.
Обложка вдохновлена картиной «Forever Always» известного художника Октавио Окампо. Оригинальный портрет был написан еще в 1943 году.
«Этот альбом больше о сторителлинге. Обычно я не показываю эмоций, думаю, поэтому мои эмоциональные песни так великолепны. Обычно вы не замечаете за мной ничего такого. Вы не видите во мне обычного человека. Поэтому, когда вы слышите по-настоящему серьезную песню от меня, вы говорите: „О боже! Окей, он обычный человек, и в своих песнях он говорит о том, через что мы проходили или проходим в данный момент“. „Punk“ полностью состоит из реальных историй. Он полностью настоящий», — цитирует Янг Тага Karmapolitan.
16 апреля вышел предыдущий альбом Тага «Slime Language 2». Он записал его совместно с артистами своего лейбла Young Stoner Life, а также популярными исполнителями Drake, Travis Scott, Kid Cudi, Future, Skepta, Lil Uzi Vert, Lil Baby, Big Sean и другими.
Пластинка стала продолжением альбома «Slime Language», который вышел в 2018 году. В него попали 15 треков, в записи которых принимали участие Lil Uzi Vert, Gunna, Tracy T, Lil Keed, Strick и другие. Тогда Gunna был еще не очень популярен, а теперь он вторая по величине звезда YSL.