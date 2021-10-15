Опрос: 33% россиян считают, что геи и лесбиянки должны иметь равные права со всеми остальными

33% россиян считают, что геи и лесбиянки должны иметь такие же права, как и остальные граждане России. 59% высказались против. Результаты опроса опубликовал «Левада-центр»*.

Доля тех, кто поддерживает равноправие, понизилась по сравнению с предыдущим опросом центра. Он был проведен в 2019 году. Тогда «за» высказались 47% опрошенных, против — 43%.

Чаще других за равные права для представителей ЛГБТ выступают респонденты в возрасте 18–24 лет (55%). Среди россиян 55 лет и старше показатель снижается до 25%.

Исследователи отметили, что общественное мнение по отношению к гомосексуалам поляризовалось. За последние шесть лет доля тех, кто считает, что взрослые люди могут вступать в однополые отношения по взаимному согласию, выросла с 19 до 25%. Одновременно увеличилась доля высказывающихся против — с 58 до 69%. Резко снизилось количество тех, кто занимает нейтральную позицию, — с 23 до 7%.

Женщины (28%) чаще согласны, что люди имеют право вступать в однополые отношения, чем мужчины (20%).

38% россиян относятся к людям гомосексуальной ориентации с отвращением или страхом — показатель вырос на 17% за последние двадцать лет. 32% воспринимают гомосексуалов спокойно и без особых эмоций (на 9% больше, чем в 2013 году). Доброжелательно к ним относятся 3%, с интересом — 1%.

* «Левада-центр» внесен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функцию иностранного агента.