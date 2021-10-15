Главврач госпиталя в Коммунарке Проценко заявил, что ситуация с коронавирусом близка к критической

Главный врач ковидного госпиталя в Коммунарке Денис Проценко заявил в своем телеграм-канале, что ситуация с коронавирусом в России близка к критической.

По его словам, инфекционные моногоспитали работают в очень напряженном режиме. «Оперативный анализ показывает, что дельта-штамм стал доминирующим. У него более высокая заразность, у пациентов заболевание протекает иначе, наработанные алгоритмы лечения и протоколы работают не так эффективно. Потому много тяжелых пациентов в реанимации», — заявил врач.

Главной проблемой Проценко назвал низкие темпы вакцинации. Он дал совет отбросить сомнения и прививаться, а также как можно раньше проводить диагностику — в том числе напомнил о возможности сделать экспресс-тесты в Москве.

«Коллеги, врачи, я обращаюсь и к вам. Давайте уже начнем откровенно и без прикрас говорить с нашими соотечественниками. Чувствую, что в разъяснительном плане мы все с вами сильно не дорабатываем», — добавил медик.

За прошедшие сутки в России были поставлены новые ковидные антирекорды. Заболели 32 196 человек, умерли — 999. Показатель смертности показывает максимальные значения четвертый день подряд.

В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом превысило 239 млн. Россия находится на пятом месте по этому показателю. На первом — США (44,3 млн), на втором — Индия (34 млн), на третьем — Бразилия (21,5 млн), на четвертом — Великобритания (8,2 млн).