Графический дизайнер из Якутии Феоктист Алексеев попытался представить, как бы выглядела «Игра в кальмара» в России. В своем инстаграме он опубликовал ролик по мотивам популярного южнокорейского сериала Netflix.

Алексеев переосмыслил фрагмент из первой серии шоу, где героям нужно добежать до финиша, у которого стоит огромная кукла. Если участники не успевают остановиться, когда кукла смотрит на них, игроков убивают.

Роль куклы в ролике взяла на себя огромная матрешка с горящими глазами. А место действия перенесено в типичный российский спальный район с панельными многоэтажками.