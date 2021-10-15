Графический дизайнер из Якутии Феоктист Алексеев попытался представить, как бы выглядела «Игра в кальмара» в России. В своем инстаграме он опубликовал ролик по мотивам популярного южнокорейского сериала Netflix.
Алексеев переосмыслил фрагмент из первой серии шоу, где героям нужно добежать до финиша, у которого стоит огромная кукла. Если участники не успевают остановиться, когда кукла смотрит на них, игроков убивают.
Роль куклы в ролике взяла на себя огромная матрешка с горящими глазами. А место действия перенесено в типичный российский спальный район с панельными многоэтажками.
На работу якутского дизайнера обратил внимание актер Хо Сон Тхэ, сыгравший в шоу одного из главных злодеев. В сторис в своем инстаграме он написал «лучший» и «молодец» на русском языке.
Сон Тхэ неплохо говорит по-русски. Он окончил факультет русского языка и затем курировал продажи телевизоров LG в России. В интервью Donga он говорил, что подал заявку на свое первое актерское прослушивание в нетрезвом состоянии.