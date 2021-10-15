Американский губернатор обвинил журналиста в хакинге. Тот просто посмотрел исходный код сайта

Республиканец и губернатор американского штата Миссури Майк Парсон, выступая на пресс-конференции, обвинил журналиста во взломе государственного сайта. Чиновник пригрозил ему расследованием и привлечением к ответственности. Но на самом деле он просто не разобрался в вопросе.

Репортер газеты St. Louis Post-Dispatch Джош Рено выпустил заметку, в которой рассказал об уязвимости на сайте Департамента начального и среднего образования (DESE). Он получил доступ к номерам социального страхования учителей из исходного кода HTML-страницы и связался со школьными работниками, чтобы подтвердить подлинность номеров.

В заметке подчеркивается, что перед публикацией газета сообщила в департамент об уязвимости и дождалась ее устранения.

Профессор кибербезопасности Университета Миссури Шаджи Хана отметил, что такая уязвимость известна уже как минимум 10-12 лет, поэтому ее наличие на сайте «ошеломляет».

Однако губернатор Парсон, по-видимому, услышал о ней впервые. «Дело серьезное. Власти обязаны привлечь к ответственности всех причастных ко взлому нашей системы — в соответствии с законами Миссури», — написал он в твиттере.