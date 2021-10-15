Американский губернатор обвинил журналиста в хакинге. Тот просто посмотрел исходный код сайта

Республиканец и губернатор американского штата Миссури Майк Парсон, выступая на пресс-конференции, обвинил журналиста во взломе государственного сайта. Чиновник пригрозил ему расследованием и привлечением к ответственности. Но на самом деле он просто не разобрался в вопросе.
Репортер газеты St. Louis Post-Dispatch Джош Рено выпустил заметку, в которой рассказал об уязвимости на сайте Департамента начального и среднего образования (DESE). Он получил доступ к номерам социального страхования учителей из исходного кода HTML-страницы и связался со школьными работниками, чтобы подтвердить подлинность номеров.
В заметке подчеркивается, что перед публикацией газета сообщила в департамент об уязвимости и дождалась ее устранения.
Профессор кибербезопасности Университета Миссури Шаджи Хана отметил, что такая уязвимость известна уже как минимум 10-12 лет, поэтому ее наличие на сайте «ошеломляет».
Однако губернатор Парсон, по-видимому, услышал о ней впервые. «Дело серьезное. Власти обязаны привлечь к ответственности всех причастных ко взлому нашей системы — в соответствии с законами Миссури», — написал он в твиттере.
Парсон заявил, что Рено газеты получил несанкционированный доступ к информации, и назвал его хакером. «У этого человека не было разрешения делать это. У него не было полномочий на преобразование и декодирование кода», — уверен он.
Рено грозит уголовное преследование, отметил губернатор. По его словам, чтобы получить доступ к данным, недостаточно сделать «правый клик мыши», нужно пройти «восемь отдельных шагов». Каких шагов, Парсон не уточнил.
Однако никакого взлома не было. Этого не понимает Парсон, но понимают эксперты по кибербезопасности и обычные пользователи, которые хоть немного разбираются в работе сайтов. Они уверены, что штат должен отблагодарить журналиста, а не предъявлять ему обвинения.
«Мы не отказываемся от наших публикаций и поддерживаем нашего репортера, он сделал все правильно. Очень жаль, что губернатор решил переложить вину на журналистов, которые раскрыли проблему веб-сайта и довели ее до сведения департамента», — сказал издатель St. Louis Post-Dispatch Ян Касо.
Однако Парсон не считает журналиста жертвой. «Они действовали против государства, чтобы скомпрометировать личную информацию учителей в попытке поставить в неловкое положение штат и собрать просмотры громким заголовком. Мы не позволим этому преступлению против учителей из Миссури остаться безнаказанным, мы также не позволим им быть пешкой в политической игре новостных агентств», — заявил губернатор.