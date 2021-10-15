В ОАЭ с помощью дипфейк-голоса мошенники украли 35 млн долларов. Сотрудник банка не распознал обман

В ОАЭ мошенники с помощью дипфейк-голоса обманули работника банка и украли 35 млн долларов. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на документы суда.

Группа, состоящая из 17 человек, подделала голос руководителя крупной компании с помощью искусственного интеллекта, а также отправила в банк фальшивые электронные письма и привлекла юриста. Затем один из мошенников позвонил менеджеру банка от лица директора и заявил о желании вывести 35 млн долларов на другие счета под предлогом проведения крупной сделки.

Банковский сотрудник уже общался с руководителем этой компании, поэтому не распознал в голосе подделку. Он перевел деньги. После этого сумма была разделена на несколько частей и распределена между множеством счетов в странах по всему миру, включая США.

Документы суда не раскрывают имен преступников, а также возможное наказание.

Это второй (и наиболее крупный) известный случай кражи денег с помощью технологий искусственного интеллекта и подделки голоса. Первый, по сообщению The Wall Street Journal, произошел в 2019 году. Тогда из британского банка были выведены 243 тыс. долларов. Следствию не удалось установить подозреваемых.