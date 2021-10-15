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Адвокат обвиняемого в госизмене Ивана Сафронова заявил, что его подзащитному запретили переписку

Денис Ламехов
Сегодня в 12:40

Администрация СИЗО «Лефортово» запретила обвиняемому в госизмене советнику главы Роскосмоса и экс-журналисту Ивану Сафронову вести переписку. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си со ссылкой на сестру Сафронова Ирину Ковязину и адвоката Дмитрия Катчева.

По словам защитника, следователь попросил руководство СИЗО изымать все входящие и исходящие письма Сафронова еще в начале августа. Эту необходимость он мотивировал положением статьи 20 закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений». Статья запрещает отправлять письма, «содержащие сведения, которые могут помешать установлению истины по уголовному делу или способствовать совершению преступления».

При этом Сафронов, по словам Катчева, в письмах с друзьями и родственниками никогда не обсуждал свое уголовное преследование или условия содержания. К письмам также не имеют доступа адвокаты, с которыми обвиняемый имеет право обсуждать все детали дела.

Сестра экс-журналиста узнала о запрете на суде. «Наше с Иваном общение там — это мимика и жесты, игра в пантомиму. В последний раз он показал нам, что не получает письма», — сказала она.

Ивана Сафронова задержали 7 июля 2020 года по обвинению в госизмене. Его подозревают в передаче спецслужбам НАТО данных, составляющих гостайну. Данные были якобы переданы в 2017 году через чешскую разведку и касались поставок вооружений в страны Африки и Ближнего Востока. Сафронов вину отрицает. Некоторые его бывшие коллеги и правозащитники связывают преследование Сафронова с его журналистской деятельностью. В «Ведомостях» и «Коммерсанте» он освещал работу военно-промышленного комплекса России и космической отрасли.

В апреле на руководителя правозащитной организации «Команда 29» адвоката Ивана Павлова — основного защитника Ивана Сафронова — завели уголовное дело. Ему вменяют разглашение данных предварительного расследования по делу экс-журналиста. Наказание по ней — штраф до 80 тыс. рублей, исправительные работы на срок до двух лет или до трех месяцев арест. В сентябре Павлов покинул Россию.

В начале октября суд продлил арест Ивана Сафронова до 7 января 2022 года. К этому моменту он будет находиться в СИЗО полтора года.

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