В России стартовала перепись населения. В ней можно поучаствовать онлайн

В России началась перепись населения. Она продлится с 15 октября по 14 ноября. Об этом сообщается на официальном сайте мероприятия.

Перепись перенеслась на 2021 года из‑за пандемии. Впервые есть возможность поучаствовать в ней онлайн, с помощью платформы «Госуслуги». Помимо своих данных можно внести и информацию о членах семьи. Среди других вариантов — прийти на стационарный участок или дождаться переписчика дома.

В переписных листах 23 вопроса. В том числе о поле, возрасте, гражданстве, месте рождения, национальности, владении языками, образовании, количестве детей, источнике средств к существованию, типе жилья. Переписчики не будут задавать вопросы о собственнике жилья и размере дохода, равно как и просить предъявить паспорт.

Тех, кто будет участвовать в переписи, могут попросить назвать фамилию имя и отчество. Сайт мероприятия сообщает, что это необходимо для контроля работы. Данные будут храниться отдельно от переписных листов.

Предварительные результаты появятся на сайте Росстата в апреле 2022 года. Предыдущая перепись прошла в России в 2010 году. По ее итогам население страны составило 142 857 000 человек.