Микстейп Мака Миллера «Faces» впервые официально на стримингах

Микстейп «Faces» покойного Мака Миллера впервые стал официально стал доступен на стриминговых сервисах — спустя семь лет после его записи. Одновременно с цифровым изданием релиз можно купить на виниле. «Faces» признан поклонниками одной из лучших пластинок рэпера. Он стал продолжением его альбома «Watching Movies With the Sound Off» 2013 года. В создании микстейпа приняли участие Винс Стейплс («Rain»), Эрл Свэтшот («Polo Jeans»), Schoolboy Q («Friends»), Рик Росс («Insomniak») и другие.

Фанаты Мака Миллера с придыханием ждали этого дня. А тем, кто еще не слушал «Faces», дали несколько советов.

«Не начинайте со случайной песни. Если вы никогда не слышали его раньше, первым делом включите „Inside Outside“, закройте шторы, вырубите телефон и присоединитесь к Маку в его собственном мире», — написал Hip Hop By The Numbers.

В преддверии релиза «Faces» команда рэпера экранизировала один из треков с него — «Colors and Shapes». Для этого они наняли режиссера Сэма Мейсона, который создал красочный короткометражный мультфильм. Его главным героем стал любимый пес Миллера Ральфи, которого рэпер потерял за несколько лет до своей гибели. Питомец путешествует в ролике по странным, постоянно меняющимся пространствам, наполненным вещами из прошлого Миллера. Эти предметы передала режиссеру семья музыканта из его детской комнаты. Мак Миллер умер в ноябре 2018 года в возрасте 26 лет от передозировки смеси токсичных веществ: кокаина, фентанила (мощный опиат) и алкоголя. Через два года последовательно вышли: посмертный альбом рэпера «Circles» и его делюкс-версия, официальное переиздание микстейпа «K.I.D.S.» и его делюкс-версия. Наш некролог автору немного грустных песен, которые так хорошо помогали в трудные минуты, читайте здесь.