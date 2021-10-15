Депутаты внесут в Госдуму законопроект о регулировании рекомендательных алгоритмов социальных сетей. Об этом сообщает «Коммерсант».

Член комитета по информационной политике депутат Антон Горелкин сообщил изданию, что документ дорабатывается. «Коммерсант» отмечает, что под действие закона попадут «ВКонтакте», Instagram, Facebook, Youtube, а также другие соцсети, агрегаторы новостей, аудио- и видеосервисы. Площадки будут обязаны дать пользователям возможность отключить механизмы, которые подбирают контент в ленте.

Компании должны будут опубликовать правила использования рекомендаций, в котором укажут, какие сведения о пользователях собираются и каковы их источники. Эти данные должны быть защищены.

По данным «Коммерсанта», депутаты Госдумы считают, что рекомендательные алгоритмы повышают риски социальных конфликтов, принцип их работы непрозрачен. Пользователей хотят оградить от фейков, провокаций и буллинга.

Неназванный собеседник издания, руководитель одного из видеосервисов, заявил, что в случае отключения рекомендаций пользователь просто увидит меньше интересного для себя. Также он высказал опасение, что нововведение отразится на уровне доходов компаний.

В начале октября стало известно, что крупнейшие российские СМИ и интернет-платформы, включая ТАСС, «Интерфакс», «Ведомости», РБК, «Известия», начнут маркировать фейк-ньюс.