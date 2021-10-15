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Судебные приставы Чечни вернули детей Нине Церетиловой. Экс-супруг отобрал их вопреки решению суда

Семён Гудошников
Сегодня в 8:41

Чеченская служба судебных приставов передала вечером 13 октября троих детей дагестанке Нине Церетиловой. Об этом она рассказала в своем инстаграме. «Да, ребят, дети уже больше суток со мной рядом — дальше предстоит непростая реабилитация», — написала она.

Бывший муж Нины Магомед Церетилов, который оставил детей у себя вопреки решению суда, подтвердил их передачу матери «Кавказскому узлу»*. По его словам, он отдал детей по собственному желанию после разговора с правоохранительными органами и Федеральной службой судебных приставов Чечни.

«Из‑за ограничений [родительских прав] меня хотели подать в розыск. Писал во все инстанции властные Чечни. Но до Кадырова не успел письмо донести, только до [спикера парламента Чечни Магомеда] Даудова. Нас нашли правоохранительные органы Чечни, и в отделе судебных приставов произошел процесс передачи детей. У них была бумага о том, что я ограничен в родительских правах», — заявил Церетилов.

За бывшего мужа Магомеда Церетилова Нину засватали в 14-летнем возрасте, а свадьбу сыграли, когда она закончила 10-й класс. В браке супруг, по словам женщины, неоднократно избивал ее, даже беременную, и нигде не работал. Из‑за постоянных побоев Церетилова в 2012 году развелась с ним.

Мужчина не платил алименты, и в 2020 году девушка решила определить окончательное место жительства детей. Суд проанализировал соцсети Церетиловой и решил, что она «ведет образ жизни, не соответствующий нормам и правилам поведения многодетной матери». Поэтому детей передали отцу.

В марте 2021 года Верховный суд Дагестана отменил решение нижестоящего суда и постановил вернуть детей матери. Однако фактически ей удалось вернуть только старшего сына, остальные двое детей остались у родственников мужа.

В июле суд ограничил Магомеда Церетилова в родительских правах. На следующий день Церетилова сообщила, что ее сына похитили. После этого все трое детей незаконно удерживались у отца.

*«Кавказский узел» признан Минюстом СМИ, выполняющим функцию иностранного агента.

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