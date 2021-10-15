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Халле Берри пытается стать матерью и возвращается на ринг в трейлере фильма «Удары»

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:28

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер фильма «Удары» (в другом переводе — «В синяках»). В нем снялась американская актриса Халле Берри, известная по фильмам «Готика», «Люди Икс», «Умри, но не сейчас» и «Бал монстров».

В новой картине она сыграла бывшего бойца смешанных единоборств Джеки, которая некогда оставила ринг и теперь работает уборщицей. Она не намерена возвращаться в спорт, однако все меняет ее сын, который переезжает к ней после смерти отца.

Мальчик, оставленный героиней еще в детстве, тяжело переживает утрату и в штыки воспринимает мать. «Мы друг другу пока чужие, но я — это все, что у тебя есть», — говорит Джеки сыну в ролике.

Помимо Берри, в фильме снялись Адам Канто, Шамир Андерсон, Дэнни Бойд-младший, Адриан Ленокс, Шейла Атим, Валентина Шевченко и Стивен МакКинли Хендерсон. Картина станет режиссерским дебютом для Берри.

Премьера «Ударов» состоится в некоторых кинотеатрах 17 ноября. На стрим-платформе лента появится 24 ноября. Это не единственная совместная работа Netflix и Берри. В будущем актриса также сыграет в шпионском триллере «Наш человек из Джерси» и научно-фантастической драме «Материнский корабль».

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