Халле Берри пытается стать матерью и возвращается на ринг в трейлере фильма «Удары»

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер фильма «Удары» (в другом переводе — «В синяках»). В нем снялась американская актриса Халле Берри, известная по фильмам «Готика», «Люди Икс», «Умри, но не сейчас» и «Бал монстров».

В новой картине она сыграла бывшего бойца смешанных единоборств Джеки, которая некогда оставила ринг и теперь работает уборщицей. Она не намерена возвращаться в спорт, однако все меняет ее сын, который переезжает к ней после смерти отца.