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Режиссер Крис Коламбус рассказал, что Робин Уильямс хотел сыграть Римуса Люпина в «Гарри Поттере» 22:58
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Режиссер Крис Коламбус рассказал, что Робин Уильямс хотел сыграть Римуса Люпина в «Гарри Поттере»

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:58

Американский режиссер Крис Коламбус, снявший комедию «Один дома» и первые две части франшизы «Гарри Поттер», рассказал, что актер Робин Уильямс мечтал сыграть оборотня Римуса Люпина из книг Джоан Роулинг. Об этом он сообщил изданию Total Film.

Коламбус признался, что даже обсуждал этот вопрос с Уильямсом. Однако актера, известного по картинам «Умница Уилл Хантинг», «Общество мертвых поэтов» и «Двухсотлетний человек», даже не пригласили на кастинг.

Дело в том, что в фильмах о Гарри Поттере все ключевые роли должны были исполнить британские актеры — таким было пожелание писательницы Джоан Роулинг. Уильямс же был американцем.

«Такая у них была цель. Никаких американских актеров в фильме. Я разговаривал с Робином Уильямсом, который хотел исполнить роль Люпина. Мне было очень трудно сказать ему: „Берут только британцев. Я ничего не могу сделать“», — сказал Коламбус.

В итоге роль Римуса Люпина, одного из профессоров школы Хогвартс и друга родителей Гарри Поттера, досталась Дэвиду Тьюлису. Он появился в этом образе в четырех из восьми фильмов франшизы.

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