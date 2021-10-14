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В Петербурге пройдет третья конференция о технологиях в городе In the City

Семён Гудошников
Сегодня в 22:45

В Петербурге 30 октября пройдет третья международная конференция о технологиях в городе In the City. В этот раз она будет посвящена разработчикам комплексных решений для городов — социальным исследователям, дата-урбанистам, дизайнерам, представителям городских бизнесов и IT-разработчикам. Подробностями с «Афишей Daily» поделились организаторы.

Мероприятие будет разделено на пять тематических сессий, которые будут включать онлайн-выступления зарубежных спикеров и очные дискуссии с российскими специалистами в Центре цифровой трансформации «Цифергауз» в Петербурге.

В секции «Новые модели управления городом: эксперименты с помощью технологий» эксперты расскажут, как технологии и эксперименты помогают менять модели управления в городах. Онлайн-презентацию проведут: архитектор, основатель Dark Matter Lab Инди Джохар, директор по исследованиям National Center of Scientific Research Примавера де Филиппи и архитектор, содиректор программы The Terraforming Николай Бояджиев.

Блок «Платформы краудсорсинга: роль людей в городских изменениях» тоже пройдет в онлайн формате. Эксперты обсудят, как цифровые технологии создают возможности для участия жителей в городских процессах. Среди спикеров — исследователь City interaction lab Люба Бауэр, интерактивный дизайнер Public Digital Innovation Space Шу Янг Лин и руководитель ML направления лаборатории «искусственный интеллект для городов» КБ Стрелка Андрей Плюснин.

Первая очная панельная дискуссия «Дизайнер будущего: кто создает цифровую реальность в городах» затронет тему влияния цифровых продуктов на облик города. Выступят: основательница студии разработки видеоигр Adagia Даша Насонова, гендиректор технологической компании Phygitalism Олег Юсупов, руководитель коммуникационных проектов «Яндекс.Карт» Анастасия Маркитан, дизайн-директор по продуктам «Газпром нефти» Денис Запорожан и куратор, преподаватель в области новых медиа Ильдар Якубов. Дискуссия будет включать и онлайн-трансляцию.

Также в гибридном формате пройдет сессия «Создавая устойчивость: роль бизнеса в городских изменениях» — о том, как бизнес помогает городу стать более устойчивым с помощью технологий. В ней примут участие исполнительный директор архитектурного бюро «Nikken Sekkei» Фади Джабри и ведущий специалист Центра технологий беспилотных авиационных систем «Газпром нефти» Полина Шиманчук.

Завершающей станет открытая дискуссия «Управление городом: кто и как принимает решения в цифровую эпоху?». Ее тоже можно будет послушать онлайн и задать вопросы очно. Эксперты обсудят, как меняется система управления городами с точки зрения социологии и политологии и какую роль в этом процессе играют технологии, горожане, бизнес и институты развития. Список участников объявят дополнительно.

Участие в конференции бесплатное, но нужно зарегистрироваться. Мероприятие организуют Институт медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка», а также программа социальных инвестиций «Газпром нефти» «Родные города».

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