Дочь журналиста Георгия Карпинского заявила, что первый анонимный перевод «Дюны» выполнил ее отец

Дочь журналиста Георгия Карпинского рассказала, что ее отец работал над первым изданием романа «Дюна» Фрэнка Герберта на русском языке — тем самым, которое вышло без указания переводчика. Об этом Нина Карпинская заявила в фейсбуке.

По ее словам, «сейчас этот перевод значится как анонимный, потому что папе не заплатили за него (издательство „закрылось“) и в книгу его имя не поставили». За работу переводчику обещали в 1992 году хорошие деньги, утверждает девушка, но их семья Карпинского так и не увидела.

В доме Карпинских сохранилась книга из первого издания «Дюны». Ее, по словам Нины Карпинской, купила в Новосибирске старшая дочь переводчика Лена. «В Москве ее нельзя было найти», — пояснила она.