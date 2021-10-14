Дочь журналиста Георгия Карпинского заявила, что первый анонимный перевод «Дюны» выполнил ее отец

Дочь журналиста Георгия Карпинского рассказала, что ее отец работал над первым изданием романа «Дюна» Фрэнка Герберта на русском языке — тем самым, которое вышло без указания переводчика. Об этом Нина Карпинская заявила в фейсбуке.
По ее словам, «сейчас этот перевод значится как анонимный, потому что папе не заплатили за него (издательство „закрылось“) и в книгу его имя не поставили». За работу переводчику обещали в 1992 году хорошие деньги, утверждает девушка, но их семья Карпинского так и не увидела.
В доме Карпинских сохранилась книга из первого издания «Дюны». Ее, по словам Нины Карпинской, купила в Новосибирске старшая дочь переводчика Лена. «В Москве ее нельзя было найти», — пояснила она.
На страницах книги зафиксирована от руки история перевода. Судя по надписи, он был сделан Карпинским за четыре месяца. Следом за первыми книгами в продаже появилась «Дюна» в переводе Юрия Соколова. В официальных источниках перевод Соколова обозначен также 1992 годом, но вышел, как утверждают Карпинские, позднее.
«Я преклоняюсь перед родителями, которые в 90-е сражались за жизнь, за деньги для семьи с двумя маленькими детьми. Папе было уже за 70. И такие обломы были не единичным случаем, нет. Но они, журналист-переводчик и филолог-преподаватель, вставали после поражений и снова брались за работу. И я благодарна маме за то, что она сохраняет эту историю», — написала Нина.