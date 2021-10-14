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Дочь журналиста Георгия Карпинского заявила, что первый анонимный перевод «Дюны» выполнил ее отец

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:53

Дочь журналиста Георгия Карпинского рассказала, что ее отец работал над первым изданием романа «Дюна» Фрэнка Герберта на русском языке — тем самым, которое вышло без указания переводчика. Об этом Нина Карпинская заявила в фейсбуке.

По ее словам, «сейчас этот перевод значится как анонимный, потому что папе не заплатили за него (издательство „закрылось“) и в книгу его имя не поставили». За работу переводчику обещали в 1992 году хорошие деньги, утверждает девушка, но их семья Карпинского так и не увидела.

В доме Карпинских сохранилась книга из первого издания «Дюны». Ее, по словам Нины Карпинской, купила в Новосибирске старшая дочь переводчика Лена. «В Москве ее нельзя было найти», — пояснила она.

На страницах книги зафиксирована от руки история перевода. Судя по надписи, он был сделан Карпинским за четыре месяца. Следом за первыми книгами в продаже появилась «Дюна» в переводе Юрия Соколова. В официальных источниках перевод Соколова обозначен также 1992 годом, но вышел, как утверждают Карпинские, позднее.

«Я преклоняюсь перед родителями, которые в 90-е сражались за жизнь, за деньги для семьи с двумя маленькими детьми. Папе было уже за 70. И такие обломы были не единичным случаем, нет. Но они, журналист-переводчик и филолог-преподаватель, вставали после поражений и снова брались за работу. И я благодарна маме за то, что она сохраняет эту историю», — написала Нина.

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