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Неизвестные сорвали мероприятие «Мемориала»* в Москве. Полицейские оцепили офис организации

Семён Гудошников
Сегодня в 21:11

В Москве группа неизвестных молодых людей ворвалась на мероприятие в офисе правозащитного центра «Мемориал». Они сорвали показ фильма «Гаррет Джонс», сообщает «ОВД-инфо»*.

Корреспондент «Дождя»* передает, что офис «Мемориала» оцепили правоохранители. Полицейские никого не впускают и не выпускают из помещения.

Пресс-секретарь объединения Юлия Орлова сказала «Медиазоне»*, что неизвестные ворвались в здание с криками «Всем на пол!», забрались на сцену у экрана и оттуда начали скандировать «Фашисты», «Позор», «Не забудем, не простим». Что именно возмутило мужчин, неизвестно.

Правозащитники вызвали полицию. Та вскоре приехала вместе с сотрудниками Нацгвардии, осмотрела троих нарушителей и вывела остальных. После этого «Мемориал» смог продолжить показ фильма.

«Гарет Джонс» рассказывает о британском журналисте, ставшем свидетелем голода в СССР в 1933 году. Картина вышла в 2019 году и была номинирована на премию «Золотой медведь» на 69-м Берлинале.

В ее обсуждении на мероприятии «Мемориала» должны были принять участие Петр Сквечиньский и Константин Львов. Показ организован при поддержке Польского культурного центра.

«ОВД-инфо», «Дождь» и «Медиазона» включены Минюстом в список СМИ, выполняющих функцию иностранного агента, а «Мемориал» признан в России НКО-иноагентом.

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