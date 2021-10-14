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Патриарх Кирилл заявил, что войны XX века посланы России Богом в наказание

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:33

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что войны и другие бедствия, которые случились с Россией в XX веке, были посланы Богом в наказание за грехи народа. Об этом сообщила Lenta.ru и M24.ru со ссылкой на РИА «Новости».

Глава Русской православной церкви подчеркнул, что россияне «искупили кровью» свои грехи, в частности, богоотступничество. «Мы проходили через тягчайшие испытания, может быть, потому что отступились от Господа», — сказал патриарх.

«Не потому, что Бог жесток, а потому, что это преступление, связанное с изменой веры, принесением на алтарь этой измены тысяч человеческих жертв, не могло быть не наказано», — пояснил он.

По мнению патриарха Кирилла, исторический опыт «учит нас, что мы не должны изменять своей вере». Такое заявление священнослужитель сделал после праздничного богослужения по случаю Покрова Пресвятой Богородицы в храме Христа Спасителя в Москве.

Он также отметил, что сохранение России в XX веке не что иное, как факт покровительства и заступничества Богородицы. «Не фантазия, не гипотеза, не робкое предположение, а факт, подтвержденный многими историческими событиями», — подчеркнул патриарх.

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