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Лейбл ABCD представит проект «Звуки невидимых земель», посвященный музыкальной культуре Удмуртии

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:04

Амбассадоры ижевского лейбла ABCD представят проект «Звуки невидимых земель» на последнем в этом сезоне мероприятии резиденции Jager Night Embassy. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы шоукейса.

«Звуки невидимых земель» позволят слушателям познакомиться с языческими традициями удмуртских народов, преобразованными в индустриальные рейв-композиции. Помимо команды ABCD, в проекте принимают участие Lucidvox, «Электрическая собака» и Poima.

Музыканты отправились в этнографическую экспедицию по Удмуртии и переосмыслили становление традиционной культуры региона. В итоге они создали программу из двух частей — вечерней и ночной.

Первая ее половина называется «Капище» и посвящена природе, мифам и культуре края. В ней на одну сцену выйдут Lucidvox, Atariame, «Электрическая собака» и Post Dukes, а на другую — «Оркестр В». Последний покажет перформанс с шумовым звукоизвлечением.

Параллельно с музыкальной программой «Всероссийское общество святых» представит интерактивную инсталляцию «Удмурт Дери». Ее центральным элементом станет мифологизированный бренд Удмуртии — грязь.

Вторая половина вечера под названием «Цех» раскроет индустриальную эстетику региона. В атмосфере заводского цеха пройдет рейв при участии резидентов ABCD из Ижевска, Кирова, Самары и Казани, а также электронного дуэта Poima.

Среди участников — Денис Рябов, Сергей Булдаков, Xan, DDoS, Маша Волум, Balu, Kstcn, Rvbbt, Kitsun и Caprithy. Чтобы услышать их сеты, нужно зарегистрироваться на сайте и предоставить на входе QR-код (или сделать экспресс-тест на COVID-19 на месте за 1000 рублей).

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