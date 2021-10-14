Netflix и ЮНЕСКО объявили конкурс для режиссеров из Африки, чтобы экранизировать сказки континента

ЮНЕСКО и Netflix запустили конкурс для режиссеров Африки и предложили экранизировать народные сказки континента. Результатом станет альманах «Антология африканской сказки» — он будет доступен аудитории в 190 странах.

Акцент сделан на переосмыслении сюжетов. «Мы хотим увидеть самые смелые, остроумные, поразительные примеры того, как можно переложить почитаемый в Африке фольклор», — говорят организаторы. «Мы убеждены, что богатое наследие Африки в сочинении историй, от известных сказок до басен, которые знает только очень ограниченное число людей, это благодатная почва для того, чтобы их можно было рассказать заново. Это способ переосмыслить сказки для современного общества», — добавляют они.

Тема навеяна одной из инициатив Африканского союза, объединения государств континента. Она носит название «Повестка дня до 2063 года». Одним из ее пунктов является «прославление африканской культурной идентичности, общего наследия, ценностей и этики».

Жюри планирует выбрать 6 финалистов. Каждый из победителей получит 75 тыс. долларов на подготовку, съемку и постпродакшен. Менторами выступят отобранные ЮНЕСКО и Netflix профессионалы киноиндустрии. Организаторы отмечают, что перед ними стоит задача убедиться, что труд всех участников процесса справедливо оплачивается. Дополнительно каждый из победителей получит 25 тыс. долларов.