Netflix и ЮНЕСКО объявили конкурс для режиссеров из Африки, чтобы экранизировать сказки континента

ЮНЕСКО и Netflix запустили конкурс для режиссеров Африки и предложили экранизировать народные сказки континента. Результатом станет альманах «Антология африканской сказки» — он будет доступен аудитории в 190 странах.
Акцент сделан на переосмыслении сюжетов. «Мы хотим увидеть самые смелые, остроумные, поразительные примеры того, как можно переложить почитаемый в Африке фольклор», — говорят организаторы. «Мы убеждены, что богатое наследие Африки в сочинении историй, от известных сказок до басен, которые знает только очень ограниченное число людей, это благодатная почва для того, чтобы их можно было рассказать заново. Это способ переосмыслить сказки для современного общества», — добавляют они.
Тема навеяна одной из инициатив Африканского союза, объединения государств континента. Она носит название «Повестка дня до 2063 года». Одним из ее пунктов является «прославление африканской культурной идентичности, общего наследия, ценностей и этики».
Жюри планирует выбрать 6 финалистов. Каждый из победителей получит 75 тыс. долларов на подготовку, съемку и постпродакшен. Менторами выступят отобранные ЮНЕСКО и Netflix профессионалы киноиндустрии. Организаторы отмечают, что перед ними стоит задача убедиться, что труд всех участников процесса справедливо оплачивается. Дополнительно каждый из победителей получит 25 тыс. долларов.
ЮНЕСКО — одна из структур ООН, поэтому конкурс будет следовать этической и экологической программе, которую организация создала на период до 2030 года. Она нацелена на то, чтобы положить конец глобальной нищете, обеспечить этичное трудоустройство и способствовать экономическому развитию. Еще одна ее цель — уменьшение неравенства: финалисты выйдут на глобальный кинорынок. «Киноиндустрия должна обеспечить продвижение талантливых режиссеров из Африки — в том числе поддерживать молодое африканское кино», — заявила директор ЮНЕСКО Одри Азулай.
Помощник директора ЮНЕСКО по культуре Эрнесто Оттоне отверг предположение, что конкурс может быть воспринят как культурная апроприация. «Мы не рассказываем истории от своего лица, не говорим, что должно быть показано, а что не должно. Цель в другом: дать возможность высказаться молодым талантам, которые живут и творят в Африке».
The Guardian сообщает, что на континенте существуют преграды, которые значительно осложняют работу режиссеров. От политических, связанных со свободой самовыражения, до практических — нестабильный интернет и нехватка финансирования. Только 19 из 54 стран материка предлагают финансовую поддержку кинематографистам.
Прием заявок на конкурс продлится месяц и завершится 14 ноября. Премьера альманаха состоится на Netflix в сентябре 2022 года.
Netflix не впервые сотрудничает с ЮНЕСКО. Предыдущий этап также был посвящен локальным культурам и приурочен к 75-летию независимости Индии. Об истории и традициях страны рассказывается через вышедший на киносервисе мультсериал «Всемогущий крошка Бхим».