Студент МГУ выпал из окна 14 этажа общежития. Он погиб на месте

Студент МГУ выпал из окна здания университетского общежития на юго-западе Москвы. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

Молодой человек погиб на месте. Он упал, по данным телеграм-канала «Первый университетский», на перемычку между первым и вторым корпусами Дома аспиранта и стажера МГУ на улице Шверника.

По предварительной информации, студент сорвался с высоты 14 этажа. Обстоятельства трагедии и ее причины пока неизвестны. Правоохранители в данный момент выясняют личность погибшего.

Портал News.ru утверждает, что погибла девушка — студентка биологического факультета. Накануне она, как сообщает издание, была вызвана на комиссию по отчислению, но не отчислена.