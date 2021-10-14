Ученые запустили программу «Морж из космоса». Активисты будут искать животных по спутниковым фото

Всемирный фонд дикой природы (WWF) запустил программу под названием «Морж из космоса», благодаря которой станет известно количество моржей в дикой природе и как развивается их популяция в Атлантическом океане и море Лаптевых. Об этом пишет The Guardian.
К участию специалисты хотят привлечь полмиллиона добровольцев среди взрослых и детей — в одиночку экологи просто не справятся с поставленной задачей. Участникам предстоит в течение четырех лет просматривать тысячи спутниковых снимков, «ловить» на них моржей и передавать результаты в WWF или Антарктическую службу Великобритании (BAS).
«Морж из космоса» также поможет изучить влияние глобального потепления на животных. Среда обитания моржей нагревается в три раза быстрее, чем остальная территория, и каждое десятилетие площадь летнего морского льда уменьшается на 13%. По данным WWF, в дикой природе обитают около 250 тыс. атлантических и 200 тыс. тихоокеанских моржей.
Научный сотрудник из BAS Ханна Кубейнс рассказала, что таяние ледяного покрова приводит к тому, что моржи дольше плывут и тратят больше энергии по дороге до пищи. Они все чаще появляются на суше — и это грозит тем, что детеныши, которые будут появляться на земле, могут оказаться раздавленными взрослыми сородичами.