Ученые запустили программу «Морж из космоса». Активисты будут искать животных по спутниковым фото

Всемирный фонд дикой природы (WWF) запустил программу под названием «Морж из космоса», благодаря которой станет известно количество моржей в дикой природе и как развивается их популяция в Атлантическом океане и море Лаптевых. Об этом пишет The Guardian.

К участию специалисты хотят привлечь полмиллиона добровольцев среди взрослых и детей — в одиночку экологи просто не справятся с поставленной задачей. Участникам предстоит в течение четырех лет просматривать тысячи спутниковых снимков, «ловить» на них моржей и передавать результаты в WWF или Антарктическую службу Великобритании (BAS).