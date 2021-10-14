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Ученые запустили программу «Морж из космоса». Активисты будут искать животных по спутниковым фото

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:19

Всемирный фонд дикой природы (WWF) запустил программу под названием «Морж из космоса», благодаря которой станет известно количество моржей в дикой природе и как развивается их популяция в Атлантическом океане и море Лаптевых. Об этом пишет The Guardian.

К участию специалисты хотят привлечь полмиллиона добровольцев среди взрослых и детей — в одиночку экологи просто не справятся с поставленной задачей. Участникам предстоит в течение четырех лет просматривать тысячи спутниковых снимков, «ловить» на них моржей и передавать результаты в WWF или Антарктическую службу Великобритании (BAS).

Короткий ролик от BAS с объяснением программы «Морж из космоса»

«Морж из космоса» также поможет изучить влияние глобального потепления на животных. Среда обитания моржей нагревается в три раза быстрее, чем остальная территория, и каждое десятилетие площадь летнего морского льда уменьшается на 13%. По данным WWF, в дикой природе обитают около 250 тыс. атлантических и 200 тыс. тихоокеанских моржей.

Научный сотрудник из BAS Ханна Кубейнс рассказала, что таяние ледяного покрова приводит к тому, что моржи дольше плывут и тратят больше энергии по дороге до пищи. Они все чаще появляются на суше — и это грозит тем, что детеныши, которые будут появляться на земле, могут оказаться раздавленными взрослыми сородичами.

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