Крупнейшая авиакомпания Alitalia закрывается из‑за банкротства. Сегодня будет ее последний рейс

14 октября прекратит существование крупнейшая итальянская авиакомпания Alitalia, основанная в 1946 году. Инвесторы и государство многие годы пытались спасти ее от банкротства.

Как сообщили РИА «Новости» в пресс-службе авиаперевозчика, последний рейс Alitalia АZ1586 вылетит вечером 14 октября из сардинского города Кальяри и доставит в римский международный аэропорт Фьюмичино 177 пассажиров.

Управлять самолетом будет опытный пилот гражданской авиации Италии Андреа Джойа, проработавший в Alitalia с 1989 года и налетавший за это время около 15 тыс. часов.

Ведущим авиаперевозчиком в стране станет госкомпания Italia Trasporto Aereo, созданная правительством в октябре прошлого года.

С 1974 года правительство Италии выделило Alitalia около 13 млрд евро. С 2017 года государственные вливания составили 1,8 миллиарда евро, тогда в компании ввели чрезвычайное управление. Однако Еврокомиссия признала такую помощь незаконной, поэтому Alitalia должна была вернуть кредиты с процентами.

Не помогло и соглашение с Etihad Airways о продаже эмиратской авиакомпании 49% акций национального авиаперевозчика в 2014 году.