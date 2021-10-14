Reuters: Amazon систематически копировал товары других компаний и манипулировал результатами поиска

Согласно одному из стратегических отчетов, копии должны были занимать первые несколько верхних позиций в поиске, «первые две или три». Среди объектов для копирования оказались рубашки индийского бренда John Miller — издание называет его владельца «королем ретейла» в стране. Amazon повторила точные замеры рубашек марки, включая обхват шеи и длину рукава, сказано в документе.

В распоряжение агентства попали утекшие электронные письма, стратегические документы и бизнес-планы ретейлера. Reuters называет Индию одним из лидеров по росту для Amazon. Издание заявляет, что команда индийского подразделения изучала данные о брендах, их продажах, возвратах и отзывах, чтобы затем создавать копии востребованных товаров и выпускать их под собственной торговой маркой.

Агентство Reuters опубликовало расследование, в котором заявило, что подразделение Amazon в Индии систематически копировало товары популярных брендов и манипулировало результатами поиска, чтобы скопированные товары находились в выдаче выше, чем оригинальные. Это стало известно из внутренних документов компании, с которыми ознакомилось Reuters.

В 2020 году основатель Amazon Джефф Безос заявил Конгрессу США, что его компания не использует данные других продавцов площадки для продуктов под собственными торговыми марками. Годом ранее, по данным Reuters, неназванный топ-менеджер ретейлера говорил, что Amazon не меняет данные поиска в угоду собственным брендам.

Издание сообщает, что топ-менеджмент был в курсе схемы, по которой работало индийское подразделение. Согласно материалу Reuters, со стратегией на рынке Индии ознакомились экс-глава международного бизнеса Amazon Диего Пьячентини и вице-президент по международным потребителям Рассел Грандинетти. Грандинетти подчинялся генеральному директору Amazon Энди Ясси, а Пьячентини — напрямую Безосу.

Расследователи Reuters отправили запрос в Amazon. Компания ответила, что ей не были предоставлены документы, о которых говорит агентство, или не было доказано их происхождение, поэтому ретейлер не может подтвердить или опровергнуть правдивость сведений. «Мы убеждены, что эти заявления фактически некорректны и ничем не подкреплены», — сказали в Amazon.

«Мы показываем результаты поиска согласно релевантности запроса пользователя. Они не зависят от того, выпущены товары под собственной торговой маркой Amazon или нет», — добавили в компании.

Amazon не впервые сталкивается с обвинениями в копировании. В 2019 году марка AllBirds из США заявила, что ретейлер продает модель кроссовок, «поразительно похожую» на собственный товар бренда. Весной 2020-го американский производитель аксессуаров для фототехники обвинил компанию в том, что она скопировала его сумку. Спустя месяц The Wall Street Journal опубликовал расследование, согласно которому ретейлер использовал данные сторонних продавцов платформы, чтобы развивать собственные продукты.