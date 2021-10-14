Jay-Z собрал миллион долларов на помощь несправедливо осужденных

Team Roc, подразделение компании Roc Nation рэпера Jay-Z, помогло собрать 1 миллион долларов для канзасского проекта Innocence («Невиновность»), помогающего в расследовании дел несправедливо осужденных заключенных. Об этом пишет Hypebeast.

В настоящее время Innocence в округе рассматривается более 40 дел, в том числе случай Ламонта Макинтайра, который провел 23 года в тюрьме за два убийства, которых он не совершал.

«Это огромная инвестиция. Возможность рассматривать эти дела позволит и дальше проливать свет на то, что нам нужно сделать, чтобы обеспечить по-настоящему справедливую уголовно-правовую систему», — прокомментировала пожертвование исполнительный директор Innocence на Среднем Западе Триша Рохо Бушнелл.

Team Roc также купила полосу в The Washington Post, чтобы пролить свет на предполагаемую коррупцию в органах правосудия Канзас-Сити. Офицеров обвиняют в злоупотреблении своими полномочиями, фальсификации показаний свидетелей, подбрасывании улик и вымогательстве сексуальных услуг у жертв и свидетелей.

5 апреля вышел документальный фильм Ким Кардашьян «Правосудие». Картина рассказывает о судьбах американских заключенных, осужденных на длительные сроки, и их борьбе за справедливость.