Джона Хилл попросил не обсуждать его тело

Джона Хилл, известный по ролям в «Мачо и ботан» и «Волк с Уолл‑стрит», выложил в своем инстаграме текстовый пост с обращением к подписчикам и всем остальным. Актер попросил не комментировать его телосложение и вес, даже если его хвалят за работу над собой.
«Я знаю, вы пишете с хорошим умыслом, но попрошу не комментировать мое тело. Хорошие это или плохие слова, я хочу вежливо объяснить, что в этом нет никакой пользы и не заставляет чувствовать себя хорошо. При всем моем уважении», — написал Хилл.
В комментариях к посту подписчики оставили слова поддержки. «Абсолютная любовь. Спасибо», — написала певица SZA.
В феврале Хилл выложил скриншот статьи Daily Mail, на обложке которой были снимки папарацци, сделанные во время переодевания после серфинга. Тогда актер признался, что до 30 лет плавал в бассейне в футболке, стесняясь своего тела даже перед самыми близкими.
«Мысли о том, что медиа могут поймать меня во время переодевания и выложить снимки в сеть, для меня больше не проблема. Мне 37 лет, и я наконец-то люблю и принимаю себя», — сказал Хилл.
В заключении Хилл объяснил, что его пост был скорее обращением к «детям, которые не снимают рубашку в бассейне» из‑за стеснительности.