Джона Хилл попросил не обсуждать его тело

Джона Хилл, известный по ролям в «Мачо и ботан» и «Волк с Уолл‑стрит», выложил в своем инстаграме текстовый пост с обращением к подписчикам и всем остальным. Актер попросил не комментировать его телосложение и вес, даже если его хвалят за работу над собой.

«Я знаю, вы пишете с хорошим умыслом, но попрошу не комментировать мое тело. Хорошие это или плохие слова, я хочу вежливо объяснить, что в этом нет никакой пользы и не заставляет чувствовать себя хорошо. При всем моем уважении», — написал Хилл.