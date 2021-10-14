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Рособрнадзор намерен вернуть обязательный ЕГЭ по математике

Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:50

Рособрнадзор намерен вернуть сдачу ЕГЭ по базовой математике как обязательного предмета для выпускников. Об этом ТАСС сообщил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев в четверг.

«Наша позиция такая, чтобы вернуть базовую математику как обязательный предмет для тех, кто получает аттестат и не выбрал его для поступления в вуз. Остальные ребята, которые выбрали математику для поступления в вуз, если они будут иметь положительный результат, также получат аттестат», — сказал Музаев на встрече с родителями школьников.

Обязательный ЕГЭ по базовой математике отменили в этом году в целях защиты школьников от коронавируса. Осталась лишь профильная математика для тех, кому она нужна для поступления в вуз.

Согласно постановлению, работа школ должна автоматически вернуться к «доковидному порядку» в январе 2022 года. Однако Музаев не исключил, что из‑за возможного ухудшения эпидемиологической ситуации ограничения могут продлить.

14 октября в России зафиксировали рекордный суточный прирост — 31 299 случаев коронавируса. Умерли 986 человек — максимум с начала пандемии.

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