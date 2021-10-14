В Москве увеличат прожиточный минимум на 685 рублей

Мэр Москвы Сергей Собянин увеличил прожиточный минимум для жителей Москвы. С 1 января 2022 года он повысится до 18 714 рублей на душу населения, следует из постановления на сайте столицы.

Для трудоспособного населения прожиточный минимум составит 21 371 рубль, для пенсионеров — 14 009 рублей, для детей — 16 174 рубля. Контроль за выполнением поручен заммэру по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

В 2021 году прожиточный минимум в столице был установлен на уровне 18 029 рублей, прирост составил 685 рублей. Для трудоспособного населения — на уровне 20 589 рублей, для пенсионеров — 13 496 рублей и для детей — 15 582 рубля.

В 2021 году прожиточный минимум в России установлен на уровне 11 653 рублей, для трудоспособного населения — 12 702 рубля, для детей — 11 303 рубля, для пенсионеров — 10 022 рубля. МРОТ составляет 12 792 рубля.