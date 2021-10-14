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Шер подала в суд на вдову бывшего мужа Сонни Боно

Дарья Мельникова
Сегодня в 12:48

Американская певица Шер подала иск в суд против Мэри Боно. Об этом сообщает Deadline.

Шер утверждает, что Мэри, вдова бывшего мужа певицы Сонни Боно, удерживает долю роялти за хиты, созданные дуэтом Sonny & Cher в 1960-х годах. Среди них такие песни, как «I Got You Babe» и «The Beat Goes On».

В своем иске певица утверждает, что Мэри Боно «отменила» право собственности Шер на права и авторские отчисления. Как это произошло, не уточняется. Теперь артистка требует выплатить ей миллион долларов.

Шер и Сонни Боно развелись в 1975 году, но договорились делить доход от песен, которые они записали вместе. После расставания Шер продолжила музыкальную и актерскую карьеру, а Боно ушел в политику и стал мэром Палм-Спрингс, а затем конгрессменом-республиканцем. Он погиб в 1998 году в результате несчастного случая, спускаясь на лыжах с горы.

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