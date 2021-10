Шер подала в суд на вдову бывшего мужа Сонни Боно

Американская певица Шер подала иск в суд против Мэри Боно. Об этом сообщает Deadline.

Шер утверждает, что Мэри, вдова бывшего мужа певицы Сонни Боно, удерживает долю роялти за хиты, созданные дуэтом Sonny & Cher в 1960-х годах. Среди них такие песни, как «I Got You Babe» и «The Beat Goes On».