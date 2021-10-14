В столичном транспорте усилят контроль за ношением масок

В Москве усилят контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя государственного казенного учреждения «Организатор перевозок» Владислава Султанова.

По его словам, количество проверяющих увеличится на 50%. На данный момент за соблюдением масочного режима следят около 400 контролеров. Султанов также призвал пассажиров «с уважением относиться к здоровью друг друга и носить маски в транспорте».

С начала октября в столичном транспорте сотрудники зафиксировали более 20 тыс. нарушений.

В Москве обязательное ношение масок в общественных местах и транспорте ввели 12 мая 2020 года. За нарушение режима предполагается штраф в размере от 4000 до 5000 рублей.

13 октября в Москве выявили 4410 новых случаев заражения коронавирусом. За сутки скончались 1 457 человек, выздоровели — 2 567. На искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся 562 пациента. Общее число зарегистрированных случаев увеличилось до 1 692 786.