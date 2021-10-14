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«Счастье не за горами» в Перми заменили на «Временное счастье»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 10:10

В Перми вместо арт-объекта «Счастье не за горами» установили надпись «Временное счастье». Знаменитые слова на берегу Камы демонтировали на время реконструкции набережной, передает 59.ru.

Новую инсталляцию установил художник Арсений Швабский. Автор работы рассказал изданию, что «Временное счастье» сделано из картона и прикреплено к бетонному основанию, на котором стояло «Счастье не за горами».

«„Счастье не за горами“ демонтировали на время ремонта. Но оставить свой город несчастным я не могу. Поэтому представляю вам свое счастье! Временное», — написал Швабский. Он хотел заполнить пустоту на месте демонтажа арт-объекта, который обещают вернуть в декабре 2022 года.

«Счастье не за горами» создал художник Борис Матросов в 2005 году для фестиваля «АртПоле», через четыре года его поставили на набережной Перми. Общероссийскую известность объект получил после сериала «Реальные пацаны» и фильма «Географ глобус пропил».

Осенью 2018 года слово «счастье» на арт-объекте заменили на «смерть». Полиция возбудила уголовное дело о вандализме за причинение ущерба в размере около 45 тыс. рублей. Спустя время автор обновления, художник Алексей Илькаев, также известный как Sad Face, пришел в полицию с повинной. Уголовное дело закрыли, а виновника оштрафовали на 15 тыс. рублей.

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