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Мэган Фокс рассказала о своей дисморфофобии. Она чрезвычайно не уверена в своей внешности

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:49

Американская актриса Мэган Фокс, известная по фильмам «Трансформеры» и «Тело Дженнифер», призналась, что страдает от дисморфофобии — психического расстройства, при котором человек чрезмерно обеспокоен несовершенством своего тела. Об этом она рассказала GQ.

Артистка дала изданию большое интервью вместе со своим возлюбленным — рэпером Machine Gun Kelly. В нем Фокс рассказала подробности о своих отношениях и том, как она наконец обрела себя рядом с Колсоном Бэйкером (настоящее имя MGK).

«Я необычный человек. И я похоронила многое из того, что составляло меня, потому что этому не было места. Но встреча с ним — будто встреча с моим собственным отражением. Я узнаю себя в нем так сильно — того, что я заперла в себе, и что нужно восстановить», — сказала Фокс.

При этом актриса подчеркнула, что в их романе с Бэйкером есть место «экстазу и агонии». «Я не хочу, чтобы люди думали, что у нас все идеально. Я не без причина назвала нашу историю самой мрачной сказкой», — добавила она.

«У нас очень насыщенные отношения. Наши души выбрали друг друга, чтобы встретиться лицом к лицу с тенью самих себя, увидеть те вещи о нас, которые мы не хотели знать, которые отталкивали», — пояснила Фокс.

Тем не менее, актриса уверена, что только с MGK ей удалось почувствовать настоящую духовную связь. Пара почувствовала ее с первой секунды знакомства, отметила Фокс. «Это то, чего мое сердце искало», — поделилась кинозвезда.

MGK признался, что любовь к Фокс подарила ему смысл жизни и стала вдохновением в музыке. Рэпер заявил, что вовсе не думал прежде, что отношения могут быть чем‑то хорошим. Ведь он, по его же признанию, вырос в месте, где не было примеров счастливых семей.

«Мы можем смотреть на кого‑то и думать: „Этот человек такой красивый. Его жизнь, должно быть, так легка“. Но скорее всего он так о себе не думает. У меня вот дисморфофобия тела, много глубокой неуверенности в себе», — добавила Фокс.

Она, как и ее возлюбленный, справляется с психическим расстройством. Актриса не может избавиться от беспокойства из‑за своей внешности. MGK же страдает от посттравматического стрессового расстройства, развившегося на фоне сложного детства и проблем с наркотиками.

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