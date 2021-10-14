Мэган Фокс рассказала о своей дисморфофобии. Она чрезвычайно не уверена в своей внешности

Американская актриса Мэган Фокс, известная по фильмам «Трансформеры» и «Тело Дженнифер», призналась, что страдает от дисморфофобии — психического расстройства, при котором человек чрезмерно обеспокоен несовершенством своего тела. Об этом она рассказала GQ. Артистка дала изданию большое интервью вместе со своим возлюбленным — рэпером Machine Gun Kelly. В нем Фокс рассказала подробности о своих отношениях и том, как она наконец обрела себя рядом с Колсоном Бэйкером (настоящее имя MGK). «Я необычный человек. И я похоронила многое из того, что составляло меня, потому что этому не было места. Но встреча с ним — будто встреча с моим собственным отражением. Я узнаю себя в нем так сильно — того, что я заперла в себе, и что нужно восстановить», — сказала Фокс.

При этом актриса подчеркнула, что в их романе с Бэйкером есть место «экстазу и агонии». «Я не хочу, чтобы люди думали, что у нас все идеально. Я не без причина назвала нашу историю самой мрачной сказкой», — добавила она. «У нас очень насыщенные отношения. Наши души выбрали друг друга, чтобы встретиться лицом к лицу с тенью самих себя, увидеть те вещи о нас, которые мы не хотели знать, которые отталкивали», — пояснила Фокс. Тем не менее, актриса уверена, что только с MGK ей удалось почувствовать настоящую духовную связь. Пара почувствовала ее с первой секунды знакомства, отметила Фокс. «Это то, чего мое сердце искало», — поделилась кинозвезда.