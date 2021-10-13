Итан Хоук в образе безумного маньяка-похитителя в трейлере триллера «Черный телефон»

Также трейлер представляет других персонажей истории, их сыграли Мейсон Темз («Ради всего человечества»), Мэделин МакГроу («Снайпер»), Джереми Дэвис («Остаться в живых», «Спасти рядового Райана») и Джеймс Рэнсон («Прослушка», «Синистер»).

В сети появился трейлер триллера «Черный телефон», который выйдет в кинотеатрах 4 февраля 2022 года. В нем можно увидеть Итана Хоука в образе безумного и жуткого маньяка, похищающего детей.

«Черный телефон» расскажет о жителях маленького городка, в котором появляется серийный убийца. Он работает фокусником и заманивает в звуконепроницаемый подвал подростков. Одним из них становится 13-летний Финни Шоу.

Мальчик обнаруживает в комнате, где он заточен, телефон. Устройство не работает, но однажды в подвале раздается звонок. На связь с Финни выходят предыдущие жертвы маньяка — они хотят помочь школьнику выбраться на свободу живым.

Тем временем, за пределами жуткого подвала Финни ищет полиция и его лучшая подруга — ее сыграла МакГроу. Девочка видит во сне место, где убийца удерживает Шоу, и обстоятельства похищения. Вскоре ее видениям, судя по всему, начинают доверять даже правоохранители.

Режиссером «Черного телефона» выступил Скотт Дерриксон, снявший ранее «Доктора Стрэнджа», «День, когда земля остановилась» и хорроры «Избави нас от лукавого», «Синистер» и «Шесть демонов Эмили Роуз». Он же написал сценарий вместе с К. Робертом Каргиллом.

В основе фильма лег рассказ Джо Хилла. Разработкой картины занимается студия Blumhouse, специализирующаяся на фильмах ужасов. О ее самых знаковых лентах «Афиша Daily» рассказывала летом.