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Моника Беллуччи и Тони Коллетт снимутся в комедии «Мафия Мамма»

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:38

Итальянская актриса Моника Беллуччи («Малена», «Необратимость») и австралийская актриса Тони Коллетт («Шестое чувство», «Такая разная Тара») снимутся в комедии «Мафия Мамма». Ее поставит режиссер Кэтрин Хардвик («Сумерки»), сообщил Deadline.

Они расскажут историю об американской женщине из пригорода, которая унаследовала мафиозную империю своего деда. Положившись на доверенного советника, она бросает вызов всем и становится новой главой семейного бизнеса.

Помимо Коллетт и Белуччи, в фильме сыграет Роб Хьюбел, известный по сериалу «Очевидное». Сценарий картины разработают Дебби Джун и Майкл. Дж. Фельдман по задумке писательницы Аманды Стерс.

Стерс же выступит продюсером наряду с Коллетт и Кристофером Саймоном («Убийство священного оленя»). Ранее Стерс, Коллетт и Хардвик уже работали вместе — над комедией «Уже скучаю по тебе» с Дрю Бэрримор.

«Это чистое, выловленное из воды веселье с твердым феминистским стержнем. Я думаю, что мы все могли бы справиться с такой вдохновляющей и смехотворной историей, как эта, прямо сейчас. Вперед, Италия!» — сказала Коллетт.

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