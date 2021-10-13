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Disney+ представил трейлер документального сериала о The Beatles. Его срежиссировал Питер Джексон

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:06

Стриминговый сервис Disney+ опубликовал трейлер документального сериала «The Beatles: Get Back», рассказывающего о создании последнего альбома ливерпульской четверки. Он появился на ютьюб-канале платформы.

Над проектом работал новозеландский режиссер Питер Джексон, известный про трилогии «Властелин Колец», драме «Милые кости» и триллеру «Небесные создания». Он собрал архивные материалы и рассказал о том, какая атмосфера была в группе в 1969 году.

Лента будет состоять из трех частей и выйдет на Disney+ 25, 26 и 27 ноября. В нее войдут кадры, снятые Майклом Линдсей-Хоггом и недавно восстановленные, а также более 150 часов аудиоматериалов, которые ранее не были представлены поклонникам музыкантов.

«Это невероятно интимный портрет The Beatles, показывающий, как, прижавшись спиной к стене, они все еще могли полагаться на свою дружбу, хороший юмор и творческий гений. В то время как планы рушатся, а отношения подвергаются испытанию, сочиняются и исполняются некоторые из самых знаковых песен в мире», — сказано в описании проекта.

В сериале впервые можно будет увидеть последнее живое выступление The Beatles в Лондоне. На нем артисты сыграли свои классические композиции из последних двух альбомов группы — «Abbey Road» и «Let It Be».

Продюсерами документального кино стали Пол Маккартни, Ринго Старр, Йоко Оно, Оливия Харрисон, сам Джексон, Клэр Олссен, Джонатан Клайд, Джефф Джонс и Кен Каминс. Редактором выступил Джейбиз Олссен.

Над звучанием картины работал Жиль Мартин (он был музыкальным супервизором проекта), а также Джайлс Мартин и Сэм Окелл. Также Disney+ показал официальную афишу документального проекта.

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