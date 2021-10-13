Стрельба возле школы в Москве, кадры со съемок «The Last of Us» и другие новости дня

Около школы в районе Ленинского проспекта в Москве подросток открыл стрельбу из страйкбольного оружия. Он признался, что сделал это, чтобы снять видео в тикток.

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу редакторов Doxa. Журналистам вменяют вовлечение несовершеннолетних в совершение действий, которые могут угрожать их жизни.

Владимир Путин ответил на вопрос, признают ли главреда «Новой газеты» Дмитрия Муратова иноагентом после присуждения ему Нобелевской премии мира. Президент не исключил этого и предупредил, что заслуги не помогут журналисту, если тот нарушит закон.

В Беларуси подписчиков телеграм-каналов, признанных экстремистскими, будут судить по уголовной статье за экстремизм.

IKEA в России перевела свои магазины и три ТЦ «Мега» на солнечную энергию. В планах — перевести на нее все «Меги» в стране.

Американского рэпера Tyga арестовали по делу о домашнем насилии, однако затем отпустили под залог в 50 тыс. долларов. Полиция квалифицировала преступление как тяжкое.

В сети появились кадры со съемочной площадки сериала «The Last of Us» в Канаде. На снимках виден город Эдмонтон, которому создатели шоу придали вид разрушенного и заросшего Бостона.

У сериала «Ходячие мертвецы» появится еще один спин-офф. Он будет называться «Сказки ходячих мертвецов» и выйдет предположительно летом 2022 года. Шоу будет антологией, рассказывающей о разных (в том числе новых) персонажах.

Disney приступил к съемкам третьего сезона «Мандалорца». Сюжет продолжения пока держится в секрете.

Трейлеру ремейка «Один дома» поставили в три раза больше дизлайков, чем лайков. В комментариях под роликом ностальгирующие пользователи объяснили, почему повторить оригинал уже не получится.

Сегодня вышло сразу несколько трейлеров и один тизер. Среди них — «Колин в черно-белом» и тизер второй части «Бумажного дома», а также «Психиатр по соседству» от Apple TV+.

Лил Узи Верт объявил, что его третий по счету альбом «Pink Tape» выйдет через три недели. А релиз новой пластинки экс-гитариста британской группы The Smiths Джонни Марра состоится 25 февраля 2022 года.

14 октября рэпер Face выступит в московском клубе Adrenaline Stadium. Он исполнит песни из альбома «Искренний» и старые хиты. Стоимость билетов начинается от 1500 рублей.