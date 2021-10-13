Деми Ловато заявила о необходимости быть уважительными и толерантными к инопланетянам

Американская певица и актриса Деми Ловато в интервью для Pedestrian.TV рассказала, что ей не нравится слово «инопланетянин» («alien», иначе может быть переведено как «чужак» или «пришелец»), потому что оно унижает внеземных жителей.

Ловато призналась, что с юности была человеком, который верил в существование НЛО и пришельцев. В этом году артистка присоединилась к документальному сериалу «Неидентифицированные», посвященному поиску правды о НЛО.

Во время съемок четырех эпизодов шоу Ловато узнала больше о космосе и свидетельствах того, что он не пустынен, как привыкла считать наука. Также она столкнулась с рядом паранормальных явлений.

«Что‑то происходило в каждом городе, куда мы ездили, и это было действительно круто. Не обязательно только с НЛО, но там происходили даже паранормальные вещи. Например, в Вулчур-сити (город-призрак в Аризоне — Прим. ред.)», — рассказала певица.

По ее мнению, установить контакт с внеземными цивилизациями легко. Для этого необходимо «медитировать, расширять свое сознание и работать в направлении просветления». «Считаю, это самый быстрый способ что‑то увидеть или с чем‑то встретиться», — добавила Ловато.

Актриса заверила, что бояться инопланетян не стоит. «Если бы существовали существа, которые могли бы причинить нам вред, нас давно бы не было», — уверена она. Ловато верит, что пришельцы не ищут ничего, кроме мирного взаимодействия с землянами.

«Меня беспокоит то, что они [как думают люди] вредны или что они придут и захватят планету. <.> Думаю, мы должны перестать называть их пришельцами, потому что мы используем этот уничижительный термин для чего угодно. Вот почему мне нравится называть их внеземными существами», — добавила артистка.