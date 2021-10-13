Верховный суд выступил против содержания в домах ручных лисиц

Верховный суд России запретил гражданам страны держать в домах лисиц, в том числе особой одомашненной новосибирской породы, которую вывел Институт цитологии и генетики Сибирского отделения РАН. Об этом сообщило РИА «Новости».

С иском в инстанцию ранее обратился мужчина, который хотел купить такую лису. По его мнению, выведенная порода не опасна для человека в силу генетических изменений. Тем не менее ее относят к виду «обыкновенная лисица» — таких животных запрещено заводить дома с 2020 года.

Домашних лисиц, согласно новым правилам, полагается изымать. Это, как считает истец, вызывает у животных «состояние эмоциональной нестабильности, психические страдания» и может привести к их гибели — новосибирские лисы не приспособлены к жизни в дикой природе.

«Ручные новосибирские лисы, генетически и биологически не приспособленные к жизни в дикой природе, при возврате их в дикую природу могут погибнуть от столкновений с хищниками или от невозможности правильно добывать пищу», — пояснил мужчина.

По мнению истца, нынешний закон «порождает жестокое обращение с животными». Он просил исключить породу из перечня запрещенных к содержанию дома животных. Однако Верховный суд не стал вносить изменения в список.