перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Деми Ловато заявила о необходимости быть уважительными и толерантными к инопланетянам 20:14
Повсюду в соцсетях эмодзи красного флага. Объясняем, что это значит 20:03
Верховный суд выступил против содержания в домах ручных лисиц 19:03
Netflix/YouTube
В сети появился тизер второй части заключительного сезона «Бумажного дома» 18:30
«Если он не даст повода»: Путин рассказал, признают ли нобелевского лауреата Муратова иноагентом 18:05
Facebook заблокировал пост за слово «хохлома», посчитав это проявлением ненависти 17:46
Начались съемки третьего сезона «Мандалорца» 17:38
Трейлер ремейка «Один дома» собрал много дизлайков. Фанаты оригинала объяснили, что с ним не так 17:23
Нидерландской принцессе разрешили вступить в брак с человеком любого пола и стать королевой 17:20
Кадр из «Игры в кальмара»
Северокорейское СМИ: «Игра в кальмара» разоблачает ужасы капитализма в Южной Корее 17:02
Около школы в районе Ленинского проспекта в Москве открыли стрельбу. Нападавший задержан 16:36
Актер Дин Кейн: «Делать Супермена бисексуалом — стадный инстинкт, а не отвага» 16:06
Instagram заблокировал пост учительницы, которая уволилась из школы из‑за блога о секспросвете 16:04
Прокуратура согласилась с виновностью редакторов Doxa. Их уголовное дело направят в суд 15:41
Что лайкает в твиттере Джейсон Судейкис? Негативные отзывы на «Теда Лассо» и самого себя! 14:56
Russia Today: момент ДТП с участием Собчак попал на видео 14:55
jefrosonic/Instagram
В сети появились фото со съемочной площадки сериала по The Last of Us 14:52
В Беларуси ввели реальные сроки за подписку на телеграм-каналы, признанные экстремистскими 14:14
«Коммерсант»: все фотографии пользователей Mos.ru передадут полиции. Мэрия Москвы это отрицает Обновлено в 13:51
Лил Узи Верт выпустит новый альбом «Pink Tape» к Хеллоуину 13:41
Отключить рекламу

Верховный суд выступил против содержания в домах ручных лисиц

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:03

Верховный суд России запретил гражданам страны держать в домах лисиц, в том числе особой одомашненной новосибирской породы, которую вывел Институт цитологии и генетики Сибирского отделения РАН. Об этом сообщило РИА «Новости».

С иском в инстанцию ранее обратился мужчина, который хотел купить такую лису. По его мнению, выведенная порода не опасна для человека в силу генетических изменений. Тем не менее ее относят к виду «обыкновенная лисица» — таких животных запрещено заводить дома с 2020 года.

Домашних лисиц, согласно новым правилам, полагается изымать. Это, как считает истец, вызывает у животных «состояние эмоциональной нестабильности, психические страдания» и может привести к их гибели — новосибирские лисы не приспособлены к жизни в дикой природе.

«Ручные новосибирские лисы, генетически и биологически не приспособленные к жизни в дикой природе, при возврате их в дикую природу могут погибнуть от столкновений с хищниками или от невозможности правильно добывать пищу», — пояснил мужчина.

По мнению истца, нынешний закон «порождает жестокое обращение с животными». Он просил исключить породу из перечня запрещенных к содержанию дома животных. Однако Верховный суд не стал вносить изменения в список.

События недели на afisha.ru
боевик
Не время умирать
Новая агентка 007 научит Бонда жить в эпоху MeToo
хип-хоп
Скриптонит
Главный герой модного казахского рэпа
боевик
Веном-2
Том Харди сражается с Вуди Харрельсоном и его подружкой
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
приключение
Дюна
Новая экранизация легендарного фантастического романа Фрэнка Герберта
видео
Служба времени. О природе длительности, преодоления и аффекта
Подборка первоклассного искусства на тему времени
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
РАН
РИА Новости
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить