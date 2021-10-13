Повсюду в соцсетях эмодзи красного флага. Объясняем, что это значит

В твиттере зародился новый тренд с эмодзи красного флага. Красный цвет предупреждает об опасности, а флажок — своего рода тревожный звоночек, что с этим человеком дел лучше не иметь.
Формула успешного твита с красным флагом простая: сомнительная фраза или поступок другого человека + эмодзи. Одни «выбрасывают» красный флаг при виде тех, кто добавляет в пиццу ананас, другие избегают фанатов «Атаки титанов».
«Я фанат „Атаки титанов“ — 🚩🚩🚩🚩»
«„Мне не нравится Бейонсе“ — 🚩🚩🚩🚩»
«Весь день со мной не разговаривает — 🚩🚩🚩🚩»
«„Шрек не такой уж и хороший“ — 🚩🚩🚩🚩»
«„Пока на расслабоне, на чиле“ — 🚩🚩🚩🚩»
«„Мне не нравится Фрэнк Оушен“ — 🚩🚩🚩🚩»
«„Ой, ты без меня в душе“ — 🚩🚩🚩🚩»
«„Купи мне, я тебе потом верну деньги“ — 🚩🚩🚩🚩»
«„Мы с бывшим остались друзьями“ — 🚩🚩🚩🚩»
«„В какой день и какой час ты родился?“ — 🚩🚩🚩🚩»
Тренд поддержали крупные компании — от Xbox до Burger King. Они обыгрывают ситуацию в свою пользу, когда кто‑то отказывается от их продукции или услуг.
Xbox: «„Не всем можно играть в игры“ — 🚩🚩🚩🚩»
MTV: «„Я не слежу за поп-музыкой“ — 🚩🚩🚩🚩»
«Евровидение»: «„Все просто голосуют за своих соседей“ — 🚩🚩🚩🚩»
Burger King: «Когда друзья думают перекусить не в Burger King — 🚩🚩🚩🚩»
Twitter: «„Я не сижу в твиттере“ — 🚩🚩🚩🚩»
Потихоньку тренд добрался до российских пользователей.
Но есть и те, кому красные флаги в ленте изрядно поднадоели.
«Я и посты с красными флагами»
«Пытаюсь игнорировать твиты с красными флагами примерно вот так»