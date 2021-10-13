Повсюду в соцсетях эмодзи красного флага. Объясняем, что это значит

В твиттере зародился новый тренд с эмодзи красного флага. Красный цвет предупреждает об опасности, а флажок — своего рода тревожный звоночек, что с этим человеком дел лучше не иметь.

Формула успешного твита с красным флагом простая: сомнительная фраза или поступок другого человека + эмодзи. Одни «выбрасывают» красный флаг при виде тех, кто добавляет в пиццу ананас, другие избегают фанатов «Атаки титанов».