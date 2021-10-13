В сети появился тизер второй части заключительного сезона «Бумажного дома»

Netflix поделился тизером второй части заключительного сезона сериала «Бумажный дом». Премьера продолжения состоится на стрим-сервисе 3 декабря.
Осторожно: спойлеры из первой части!
В ролике показали переживания банды грабителей после смерти Токио во время перестрелки с военными. В финале первой части сезона она пожертвовала собой, чтобы спасти Денвера и Манилу.
«Я потерял многих дорогих мне людей, и я не допущу, чтобы погиб кто‑нибудь еще», — сказал Профессор в тизере.
В продолжении «Бумажного дома» покажут события, которые происходят во время нападения на центральный банк Испании, где банда Профессора провела уже более 100 часов и пытается отбиться от военных. Теперь главным героям придется принять решающую битву, поставив на кон собственную жизнь.
«Бумажный дом» — криминальный испанский сериал о банде таинственного Профессора, которую он собрал, чтобы воплотить давнюю мечту отца — напечатать в Королевском монетном дворе Испании 2,4 млрд евро. Отличительные черты бандитов: красные комбинезоны, маски Сальвадора Дали и позывные имена — Токио, Рио, Берлин, Найроби, Денвер, Москва, Осло и Хельсинки.
По данным IMDb, в 2020 году шоу заняло второе место в рейтинге самых популярных сериалов среди пользователей сайта. Издание Variety выделило «Бумажный дом» среди самых просматриваемых шоу на Netflix.