В сети появился тизер второй части заключительного сезона «Бумажного дома»

Netflix поделился тизером второй части заключительного сезона сериала «Бумажный дом». Премьера продолжения состоится на стрим-сервисе 3 декабря.

Осторожно: спойлеры из первой части!

В ролике показали переживания банды грабителей после смерти Токио во время перестрелки с военными. В финале первой части сезона она пожертвовала собой, чтобы спасти Денвера и Манилу.

«Я потерял многих дорогих мне людей, и я не допущу, чтобы погиб кто‑нибудь еще», — сказал Профессор в тизере.