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«Если он не даст повода»: Путин рассказал, признают ли нобелевского лауреата Муратова иноагентом

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:05

Владимир Путин ответил на вопрос, признают ли нобелевского лауреата и главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова иностранным агентом. Своим мнением президент России поделился на Российской энергетической неделе.

Путин не исключает такой возможности в случае, если Муратов нарушит российский закон. По словам президента, если журналист будет «прикрываться Нобелевской премией как щитом» и делать нечто противозаконное, заслуги ему не помогут.

«Если он не нарушит российский закон и если он не даст повода для того, чтобы быть объявленным в качестве иностранного агента, значит, этого не будет. А если он будет прикрываться Нобелевской премией как щитом для того, чтобы делать то, что нарушает российский закон, значит, он пойдет на это сознательно, чтобы привлечь к себе внимание либо по каким‑то другим соображениям», — заявил Путин.

Ранее в разговоре с Ксенией Собчак главред «Новой газеты» сказал, что его издание не включили в реестр СМИ-иноагентов, поскольку это «большая, старая» газета. Также, по мнению Муратова, на решение повлияла 15-летняя годовщина убийства журналистки издания Анны Политковской.

Муратов также отметил, что продолжит работать, если получит статус иноагента. «Бесстрашно возьмем деньги и будем писать. Если признают <…>, будем писать эти 24 слова и будем добавлять «сообщение создано иноагентом — лауреатом Нобелевской премии», — сказал он.

Нобелевский комитет присудил Нобелевскую премию мира в 2021 году двум журналистам — россиянину Дмитрию Муратову и филиппинке Марии Рессе «за их усилия по защите свободы выражения мнений».

«Афиша Daily» рассказывала подробно о биографии и профессиональной деятельности Муратова, а также собрала комментарии общественных деятелей, которые попытались объяснить решение Нобелевского комитета.

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