Северокорейское СМИ: «Игра в кальмара» разоблачает ужасы капитализма в Южной Корее

В КНДР запрещены южнокорейские сериалы, но пропагандистское издание Северной Кореи вышло с заметкой насчет «Игры в кальмара». Материал под названием «Популярная телевизионная драма „Игра в кальмара“ раскрывает реалии южнокорейского общества» появился на сайте Arirang Meari 12 октября 120 года чучхе (2021 год от Рождества Христова).

В заметке утверждается, что шоу заслужило популярность, поскольку оно точно передает «реальность капиталистического общества и Южной Кореи, где свирепствуют дикая конкуренция и унижение слабых».

«В телесериале ярко показано, как сотни людей, вынужденных жить адской жизнью из‑за невыносимых долгов, участвуют в жестокой игре, где убивают друг друга, чтобы выиграть приз, который достанется только одному», — пишет Arirang Meari.

Издание утверждает, что «тирания и произвол власть предержащих» изображены в сериале через образ «богатого человека, организатора игры, который получает удовольствие от ужасающей бойни». «Говорят, что это вызывает возмущение по поводу неравноправного общества, где с бедными обращаются как с шахматными фигурами для богатых», — без ссылок на источник заявляет СМИ.

Это не первая публикация Arirang Meari, которая описывает популярные культурные явления Южной Кореи как доказательство несправедливости капиталистического общества. В марте там вышла заметка о кей-поп-индустрии, которую издание обвинило в эксплуатации музыкантов из таких групп, как BTS и Blackpink.

Жизнь артистов в материале назвали «жалкой» и «нищенской», связанной несправедливыми контрактами. По словам Arirang Meari, молодые певцы вынуждены сексуально ублажать политиков и промышленников, а спать им позволяют лишь по два-три часа в день.