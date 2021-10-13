Около школы в районе Ленинского проспекта в Москве открыли стрельбу. Нападавший задержан

Недалеко от школы № 1265 в районе Ленинского проспекта в Москве слышны звуки стрельбы. Подросток в камуфляжной форме сделал несколько выстрелов в воздух. Он задержан, сообщает «Говорит Москва».

В пресс-службе столичного ГУ МВД России заявили, что задержанный стрелял из страйкбольного оружия. «В результате инцидента пострадавших нет», — отмечается в сообщении.