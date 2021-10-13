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Нидерландской принцессе разрешили вступить в брак с человеком любого пола и стать королевой

Денис Ламехов
Сегодня в 17:20

Наследная принцесса Нидерландов Катарина-Амалия сможет вступить в брак с человеком любого пола и стать королевой, не потеряв свое право на престол. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на премьер-министра страны Марка Рютте.

Премьер заявил, что члены королевской семьи смогут вступать в однополые браки так же, как и другие жители страны. По словам Рютте, остается существенным следующий вопрос: как быть с наследником престола, рождение которого поддерживает монархическую традицию и передачу власти? Не имеет смысла пытаться ответить на него сейчас, сказал он.

Вопрос о возможности однополого брака для монарших особ возник после публикации в Нидерландах нескольких книг, где обсуждается такой вариант. Сама нидерландская принцесса никак не комментировала ситуацию. Также практически ничего не известно о ее личной жизни. В декабре ей исполнится 18 лет.

Нидерланды стали первой страной, в которой разрешили заключать полноценные однополые браки. Это произошло в 2001 году.

На данный момент гей-браки узаконены в 30 странах, общее население которых составляет более миллиарда человек. В сентябре 2021 года за разрешение гей-браков проголосовали 64% жителей Швейцарии. 1 июля 2022 года она станет 31-м государством в этом списке.

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