Начались съемки третьего сезона «Мандалорца»

Disney приступил к съемкам третьего сезона «Мандалорца». Об этом рассказал актер Карл Уэзерс, который исполняет роль Грифа Карга.

На данный момент сюжет продолжения держится в секрете. Издание DTF предполагает, что какая‑либо информация о третьем сезоне появится после выхода сериала «Книга Бобы Фетта» 29 декабря.

Ведь действие шоу развернется одновременно с событиями, описанными в «Мандалорце». Сюжеты двух шоу будут связаны — настолько, что создатели называют новый сериал «сезоном 2.5» «Мандалорца».

Когда выйдет новый сезон «Мандалорца», неизвестно. Вероятнее всего, релиз намечен на вторую половину 2022 года.