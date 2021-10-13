Начались съемки третьего сезона «Мандалорца»

Disney приступил к съемкам третьего сезона «Мандалорца». Об этом рассказал актер Карл Уэзерс, который исполняет роль Грифа Карга.
На данный момент сюжет продолжения держится в секрете. Издание DTF предполагает, что какая‑либо информация о третьем сезоне появится после выхода сериала «Книга Бобы Фетта» 29 декабря.
Ведь действие шоу развернется одновременно с событиями, описанными в «Мандалорце». Сюжеты двух шоу будут связаны — настолько, что создатели называют новый сериал «сезоном 2.5» «Мандалорца».
Когда выйдет новый сезон «Мандалорца», неизвестно. Вероятнее всего, релиз намечен на вторую половину 2022 года.
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