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Instagram заблокировал пост учительницы, которая уволилась из школы из‑за блога о секспросвете

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:04

Instagram заблокировал пост учительницы биологии из Петербурга Ольги Щеголевой, которая уволилась из школы из‑за жалоб родителей учеников на ее инстаграм-блог. Об этом сообщает «Фонтанка».

По словам Щеголевой, она не помнит содержание поста, так как он был опубликован давно. Учительница отметила, что в ее блоге о секс-просвещении для взрослых нет фотографий с обнаженным телом.

«Я написала „Инстаграму“ и запросила проверку жалоб, там теперь есть такая функция. Но сколько это времени продлится, никто же не знает. Написала, что подверглась кибербуллингу, и попросила посодействовать тому, чтобы жалобы не убивали мои посты, потому что там реально ничего не было. Сначала они взялись за сторис, их, видимо, проще удалить, а теперь взялись за посты», — рассказала она.

11 октября стало известно, что администрация школы при Консерватории имени Римского-Корсакова поставила перед Щеголевой выбор — продолжать преподавать или вести блог. Они аргументировали это тем, что «не подобает учителю вести такую деятельность». Педагог ушла из школы и открыла аккаунт, но после атаки ботов снова закрыла его.

Она вела страничку в инстаграме в свободное от работы время. В блоге Щеголева рассказывала о секспросвете, строении половых органов, менструации, раке груди и как защитить ребенка от сексуализированного насилия. При этом Щеголева поставила маркировку 18+ и установила соответствующие возрастные фильтры среди подписчиков.

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