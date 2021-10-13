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Прокуратура согласилась с виновностью редакторов Doxa. Их уголовное дело направят в суд

Семён Гудошников
Сегодня в 15:41

Заместитель генерального прокурора РФ утвердил обвинительное заключение по уголовному делу редакторов Doxa. Об этом говорится на сайте студенческого издания.

В обвинительном заключении 1200 страниц, в деле — 212 томов. Прокуратура согласилась с выводами следствия о виновности журналистов. Защите вручили копию обвинительного заключения, дело направят в суд.

Адвокат Павел Чиков написал в телеграм-канале, что по делу проходят 16 свидетелей обвинения, включая детей и их родителей. Потерпевших от действий журналистов нет.

Четырех редакторок и редакторов Doxa — Армена Арамяна, Аллу Гутникову, Владимира Метелкина и Наташу Тышкевич — обвиняют по пунктам «а», «б» и «в» части 2 статьи 151.2 УК (вовлечение несовершеннолетних в совершение действий, которые опасны для их жизни). Все четверо вину не признают.

Причиной уголовного преследования стало видео, в котором журналисты Doxa обратились к студентам: они призвали не бояться угроз отчислений за участие в митингах. Впоследствии редакция издания удалила ролик по требованию Роскомнадзора.

1 октября Басманный суд Москвы продлил до 22 ноября меру пресечения редакторам журнала. Им запрещено пользоваться интернетом, получать корреспонденцию, общаться между собой, а также выходить из дома за исключением промежутка с 8 до 10 утра.

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