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Актер Дин Кейн: «Делать Супермена бисексуалом — стадный инстинкт, а не отвага»

Денис Ламехов
Сегодня в 16:06

Актер Дин Кейн, известный по роли Супермена в сериале «Лоис и Кларк», раскритиковал решение DC Comics сделать персонажа бисексуальным в следующем выпуске комиксов. Об этом сообщает «Би-би-си».

«Они говорят, что это смелое новое направление для комикса. Я бы сказал, что это стадный инстинкт», — заявил актер. Он подчеркнул: «Если бы они сделали это 20 лет назад, то, вероятно, это было бы храбро. Но настоящей смелостью было бы отправить его бороться за права геев в Иран».

Кейн также отреагировал на сообщения о том, что супергерой станет бороться против депортации беженцев из вымышленного города Метрополис. По его словам, более верным сюжетным ходом было бы заставить Супермена побеждать несправедливость, которая породила сам факт исхода беженцев. «Было бы хорошо, чтобы он боролся за права женщин на учебу, работу, жизнь при новом режиме в Афганистане», — добавил актер.

«В мире много настоящего зла, коррупции, перегибов со стороны государственной машины. Было бы здорово поднять эти вопросы», — заявил Кейн.

Главный герой серии «Супермен: Сын Кал-Эла» будет влюблен в репортера Джея Накамуру. Комикс расскажет о дружбе двух мужчин, а затем их романтическом сближении.

В непростой момент Накамура поддержит товарища и сблизится с ним. Читатели смогут увидеть, как Супермен столкнется со стрессом и фрустрацией в такой степени, что ему самому потребуется герой и защитник. Релиз комикса запланирован на 9 ноября.

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