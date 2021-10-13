В Беларуси ввели реальные сроки за подписку на телеграм-каналы, признанные экстремистскими

В Беларуси подписчиков телеграм-каналов, признанных экстремистскими, будут судить по уголовной статье за экстремизм. Об этом сообщило Главное управление по борьбе с организованной преступностью (ГУБОП). Соответствующее постановление Совет Министров республики принял 12 октября.

ГУБОП заявило, что начинает «работу по признанию незарегистрированных групп граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность, в том числе в мессенджерах и социальных сетях, — экстремистскими формированиями».

Подписчиков телеграм-каналов, признанных экстремистскими, собираются судить по статье 361–1 Уголовного кодекса Беларуси. Максимальное наказание по ней — семь лет лишения свободы.

В Беларуси экстремистскими признаны около 180 телеграм-каналов и чатов. Большинство из них посвящены политической тематике и критикуют действия Александра Лукашенко.

Самый крупный среди запрещенных — Nexta с 989 тыс. подписчиков, который стал рупором протеста во время митингов после переизбрания Александра Лукашенко. Также среди экстремистских — «Чай з малинавым варэннем», «Страна для жизни», «Беларусь головного мозга» и ByPOL.

В августе, после ареста нескольких журналистов Tut.by, суд в Минске признал издание и новый проект от его создателей, Zerkalo.io, экстремистскими. До преследований портал был самым популярным новостным медиаресурсом в стране.