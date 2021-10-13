перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Что лайкает в твиттере Джейсон Судейкис? Негативные отзывы на «Теда Лассо» и самого себя! 14:56
Russia Today: момент ДТП с участием Собчак попал на видео 14:55
jefrosonic/Instagram
В сети появились фото со съемочной площадки сериала по The Last of Us 14:52
В Беларуси ввели реальные сроки за подписку на телеграм-каналы, признанные экстремистскими 14:14
«Коммерсант»: все фотографии пользователей Mos.ru передадут полиции. Мэрия Москвы это отрицает Обновлено в 13:51
Лил Узи Верт выпустит новый альбом «Pink Tape» к Хеллоуину 13:41
Следствие попросило арестовать ректора «Шанинки» Сергея Зуева 13:14
Пресс-служба Президента России
Путин назначил Наталью Поклонскую послом России в Кабо-Верде 12:28
Экс-гитарист The Smiths Джонни Марр назвал дату выпуска нового альбома 12:09
В России вторые сутки регистрируют максимальную смертность от COVID-19. Умерли почти тысяча человек 11:56
Британское издание извинилось за статью о краже Россией формулы вакцины AstraZeneca 11:23
Рэпера Tyga арестовали по делу о домашнем насилии, однако затем отпустили под залог 11:22
Кадр из «Игры в кальмара»
«Игра в Кальмара» стала самым популярным шоу Netflix. Ее посмотрели на 111 млн аккаунтов 10:35
Минэкономики предложило позволить медицинским сервисам ставить диагноз онлайн 10:31
IKEA в России перевела свои магазины и три ТЦ «Мега» на солнечную энергию 9:46
Apple TV+ выпустил трейлер сериала «Психиатр по соседству» с Уиллом Ферреллом 3:17
IGN/YouTube
AMC Networks анонсировала новый спин-офф «Ходячих мертвецов». Он выйдет в 2022 году 2:41
В Беларуси на Светлану Тихановскую завели новое уголовное дело — о создании «псевдоорганов власти» 1:45
«Самый изматывающий опыт»: Мадонна рассказала о работе над сценарием фильма о себе 0:51
Netflix опубликовал трейлер сериала-байопика о футболисте Колине Капернике Вчера в 23:50
Отключить рекламу

В Беларуси ввели реальные сроки за подписку на телеграм-каналы, признанные экстремистскими

Семён Гудошников
Сегодня в 14:14

В Беларуси подписчиков телеграм-каналов, признанных экстремистскими, будут судить по уголовной статье за экстремизм. Об этом сообщило Главное управление по борьбе с организованной преступностью (ГУБОП). Соответствующее постановление Совет Министров республики принял 12 октября.

ГУБОП заявило, что начинает «работу по признанию незарегистрированных групп граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность, в том числе в мессенджерах и социальных сетях, — экстремистскими формированиями».

Подписчиков телеграм-каналов, признанных экстремистскими, собираются судить по статье 361–1 Уголовного кодекса Беларуси. Максимальное наказание по ней — семь лет лишения свободы.

В Беларуси экстремистскими признаны около 180 телеграм-каналов и чатов. Большинство из них посвящены политической тематике и критикуют действия Александра Лукашенко.

Самый крупный среди запрещенных — Nexta с 989 тыс. подписчиков, который стал рупором протеста во время митингов после переизбрания Александра Лукашенко. Также среди экстремистских — «Чай з малинавым варэннем», «Страна для жизни», «Беларусь головного мозга» и ByPOL.

В августе, после ареста нескольких журналистов Tut.by, суд в Минске признал издание и новый проект от его создателей, Zerkalo.io, экстремистскими. До преследований портал был самым популярным новостным медиаресурсом в стране.

События недели на afisha.ru
боевик
Не время умирать
Новая агентка 007 научит Бонда жить в эпоху MeToo
хип-хоп
Скриптонит
Главный герой модного казахского рэпа
боевик
Веном-2
Том Харди сражается с Вуди Харрельсоном и его подружкой
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
приключение
Дюна
Новая экранизация легендарного фантастического романа Фрэнка Герберта
видео
Служба времени. О природе длительности, преодоления и аффекта
Подборка первоклассного искусства на тему времени
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Александр Лукашенко
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить