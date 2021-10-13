Russia Today: момент ДТП с участием Собчак попал на видео

Момент аварии, по информации RT, также зафиксировали камеры в кабине и в салоне автобуса. На его обгон пошел Mercedes, в котором ехала Собчак.

Russia Today опубликовал кадры, на которых, как утверждает телеканал, запечатлено ДТП с участием Ксении Собчак . Mercedes с телеведущей и ее командой попал в аварию на трассе между Адлером и Красной Поляной 9 октября.

Mercedes выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Volkswagen, в котором находились три человека. Один человек погиб, двое получили тяжелые травмы.

Водитель автомобиля с Собчак Олег Цой признал вину. Против него возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека», максимальное наказание — пять лет лишения свободы). Он помещен под домашний арест.

Цой прокомментировал ДТП: «Я обгонял впереди идущую машину. Она ускорялась, я за ней, но она начала притормаживать. И чтобы избежать столкновения, надавил на тормоз после поворота, и машину занесло. Не справился с управлением».

Ведущая дала показания как свидетель в главном следственном управлении МВД по Москве. Собчак вручили повестку о том, что ей необходимо прибыть в Сочи для проведения следственных действий.