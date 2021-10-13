Следствие попросило арестовать ректора «Шанинки» Сергея Зуева

Следствие попросило суд отправить ректора «Шанинки» Сергея Зуева под арест до 7 декабря. Об этом сообщают РИА «Новости».

Зуева подозревают в хищении более 21 млн рублей, принадлежащих Фонду новых форм развития образования. Как заявил член ОНК Москвы Кирилл Беспалов, он вину не признает. Зуев — один из фигурантов дела экс-замминистра просвещения Марины Раковой.

Ракову арестовали 7 октября. Ее обвиняют в краже бюджетных средств в рамках реализации федерального проекта «Учитель года». По версии следствия, ущерб составил 50 млн рублей. Московская школа социальных и экономических наук, также известная как «Шанинка», фигурирует в деле в качестве подрядчика.

По делу Раковой арестованы еще пять человек: ее муж Артур Стеценко, коллеги Евгений Зак и Максим Инкин, а также бывший исполнительный директор «Шанинки», преподаватель РАНХиГС Кристина Крючкова.